Pandemia de muertos

“Viene la muerte luciendo

mil llamativos colores

ven dame un beso pelona

que ando huérfano de amores.

El mundo es una arenita

y el sol es otra chispita

y a mí me encuentran tomando

con la muerte y ella invita”.

Canción La muerte.

¿De qué morimos los mexicanos? Algunos de tristeza y monotonía, diría mi abuelo.

Pero la gran mayoría, un 90% se muere por enfermedades y problemas relacionados con su salud, como son, del corazón y no precisamente de amores perdidos, olvidados y maltratados, sino, de enfermedades del órgano del corazón que es del tamaño de un puñetazo de mano de mujer; de las arterias coronaria, arritmia, del musculo cardiaco y válvulas. También de diabetes mellitus, tumores malignos, del hígado y a muchos tristemente se los llevó la flaca por el COVID-19.

Los potosinos ocupamos el tercer lugar a nivel nacional con una tasa de defunciones registradas por enfermedades del corazón por cada 100 mil habitantes de 185.1%., la media nacional es de 155.5%. Un 10% muere por causas externas como son accidentes, homicidios y suicidios principalmente. *Estadísticas del INEGI en su reporte de defunciones registradas EDR 2022. Llama la atención la palabra “registradas”, porque en México no solo te puedes morir, sino, desaparecer.

Para el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en su más reciente informe, desde 1962 a septiembre del 2023 se han registrado 111 mil 540 personas desaparecidas o no localizadas.

Dicen los que saben, que en México nos burlamos de la muerte, otros que también le saben de otra manera, nos advierten que en realidad le tememos harto a la muerte, por eso la celebramos bromeando con calaveritas o ataviándonos de catrinas en la que negamos la muerte, porque a la vez, hemos negado nuestra vida, olvidando que la única certeza con la que en verdad contamos, es que nos vamos a morir, por enfermedad o por causas externas, nunca de viejo, también mi abuelo me decía que nadie muere de viejo, se muere de olvido, porque, -a los diez días de enterrado ya el inolvidable está olvidado-.

El INEGI también nos informa que se mueren más los hombres que las mujeres: el año pasado se murieron 847 mil 716 personas “registradas”, de las cuales el 56.2% fueron masculinos y 43.7% femeninas.

89 mil 943 difuntos hubo el año pasado por causas externas, por presunto accidente un 44.09%, por presunto homicidio 39.19%, y un 9.70% decidido que su vida no valía vivirla y se suicidó.

¿En México la vida no vale nada? Pues, para los guanajuatenses como indicaba José Alfredo Jiménez: “No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.” Guanajuato ocupó el año pasado el primer lugar a nivel nacional del número total de defunciones por homicidio con 4 mil 329.

TAPANCO: Octavio Paz nos explicaba “que la muerte ilumina nuestras vidas y que cualquier culto a la vida, si es verdaderamente profundo, es también un culto a la muerte”.

Pues, feliz día de muertos, ese ritual que nos cobija como mexicanos, con 299 mil 579 homicidios del 2013 al 2022, empezamos con una tasa de homicidios por 100 mil habitantes de 19.3% y ya vamos en 25.9%.

¡En tos que pelona, me llevas o no me llevas!

@franciscosoni