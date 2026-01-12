Perdiendo empleos

"Sin inversión no habrá

crecimiento y sin crecimiento

no habrá empleos".

Muhtar Kent

Los directivos del IMSS hicieron lo posible por presentar la información de forma positiva. Reportaron el 8 de enero la pérdida de 320,692 empleos formales en diciembre, pero añadieron: "Esta sería la caída más baja de los últimos 10 años en términos absolutos" (yo tengo otros datos). Añadieron: "En los últimos 12 meses se observa crecimiento de 278,697 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.3 por ciento".

Se entiende la presión sobre los encargados de comunicación del IMSS. Apenas el 26 de diciembre la presidenta Sheinbaum presumió que "Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados". Presentó un gráfico de 14 países en que aparecía Japón con 2.6 por ciento, México con 2.7 por ciento y algunos más para terminar con España, en 14º, con 10.5 por ciento.

Pero la información era engañosa. El mundo, para empezar, tiene muchos más países que los 14 de la lista. Qatar tiene la menor desocupación del mundo, con 0.1 por ciento. El Banco Mundial registra 30 países con menor desempleo que México.

La Presidenta no aclaró que más de la mitad de los empleos en México son informales, es decir, no cuentan con seguridad social. Según el INEGI, la tasa de informalidad laboral fue de 55.2 por ciento en el tercer trimestre de 2025. La cifra de desocupación que usa Sheinbaum para asegurar que somos el segundo país con menor desempleo considera ocupada a una persona que trabaja una hora durante la semana de referencia. Es la encuesta convencional, que se aplica en todo el mundo y permite hacer comparaciones internacionales, pero da resultados desproporcionadamente bajos para países sin seguro de desempleo, como México. Por eso es importante dar seguimiento a las cifras de empleo formal del IMSS (el ISSSTE debería ofrecer la misma información).

A pesar de los esfuerzos del IMSS por buscar el lado optimista, el reporte del 8 de enero muestra una realidad inquietante. Todos los años cae el empleo en diciembre, porque terminan muchos contratos temporales de trabajo, pero el expresidente López Obrador, que pensaba que sabía todo de todo, dictaminó que la culpa era de la subcontratación y por eso la prohibió. El empleo, sin embargo, no ha dejado de caer en diciembre. Un mal diagnóstico genera tratamientos que no curan.

Las cifras del IMSS de 2025 incluyen a repartidores y conductores de plataformas digitales, como Uber y Rappi, incorporados a la fuerza al IMSS y que antes ya tenían empleo, pero como independientes. Si a los 278,697 nuevos empleos formales que según el IMSS se crearon en 2025 restamos los 206,521 de las plataformas quedan solo 72,176. Este es el peor año para el empleo formal desde 2009, exceptuando el 2020 de la pandemia. México, sin embargo, debería estar creando un millón de empleos al año para dar oportunidades a quienes ingresan al mercado laboral.

Más preocupante todavía es la pérdida de patrones. Nada más en 2025 se desincorporaron del IMSS 25,667, 2.4 por ciento del total, para cerrar el año en 1,029,280. Dice el IMSS que esto es por "la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas". Piensa que ni la creciente burocracia ni los aumentos en impuestos y cargas sociales están ocasionando cierres de negocios.

La verdad es que México tuvo un muy endeble mercado laboral en 2025. No sorprende, porque la economía estuvo estancada y no es posible crear empleos formales sin crecimiento. Esperemos que en 2026 tengamos crecimiento y la generación de más empleos formales.

Solidario

Un nuevo buque cisterna, el Ocean Mariner, zarpó el 5 de enero de Pajaritos, una instalación de Pemex, y llegó a Cuba el 9 de enero. Llevaba entre 85 mil y 90 mil barriles de combustible. Pemex no paga a sus proveedores, pero sigue enviando petróleo a Cuba, sin que sepamos si Cuba paga algo.