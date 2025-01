Petro, petrificado

“Ellos son EEUU y ante ellos

me arrodillo, ante más nadie”.

Gustavo Petro, 26.01,2025

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pretendió ser muy valiente frente a Donald Trump este domingo cuando se negó a permitir el aterrizaje en su país de dos aviones militares con inmigrantes expulsados de Estados Unidos que ya había autorizado. Dijo en X que lo hacía porque los migrantes venían esposados y en avión militar. “Nosotros nunca nos hemos negado a recibir migrantes y hemos procurado detener la migración. Pero no me exijan recibir los deportados de EUUU esposados y en avión militar”. Debe haber sido difícil para los migrantes, agotados por el traslado.

Trump respondió ordenando la aplicación de aranceles de 25 por ciento a los productos colombianos y amenazando con subirlos a 50 por ciento una semana después. Además, ordenó suspender la emisión de visas a colombianos, cancelar las de los funcionarios del gobierno y el partido gobernante, a sus familiares e incluso a los simpatizantes. Advirtió que se harían revisiones especiales a personas y productos de Colombia que entraran a la Unión Americana y que se aplicarían sanciones financieras, de conformidad con la ley IEEPA, que permitiría la congelación de cuentas bancarias y la interrupción de las relaciones de los bancos colombianos con Estados Unidos y organismos como el FMI y el Banco Mundial.

Petro respondió afirmando que impondría aranceles a los productos de Estados Unidos y mandó a Trump un mensaje muy latinoamericano: “No nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba nuestras tierras gritando libertad y que se llamaba Bolívar”. Alguien, sin embargo, le debe haber informado de las consecuencias porque poco después quedó petrificado y aceptó todas las exigencias de Trump, “incluida la aceptación de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras”.

Petro le ha dado a Trump la oportunidad de mostrar a los gobernantes de Latinoamérica y el mundo que no está faroleando cuando amenaza con usar aranceles como armas económicas. La mayor potencia del mundo puede ocasionar daños muy importantes a un país como Colombia.

Es muy fácil hacerse el valiente frente a Trump en las redes sociales, pero ese valor puede resultar muy caro. Una guerra comercial entre Estados Unidos y Colombia podría encarecer el café que toman los estadounidenses, pero lo más probable es que obligaría a los grandes distribuidores de café a buscar proveedores más baratos y de igual calidad. En esos desplantes dramáticos que tienen los populistas, Petro dijo que él no necesita visa para ir a Estados Unidos, que “encuentra ese país un poco aburridor”, pero que le gusta “ir a los barrios negros de Washington; allí vi una lucha entera. entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada, porque deberían unirse”. No bien dijo esto, sin embargo, se viralizaron en redes fotografías de Petro en centros comerciales de Estados Unidos, entre ellos la lujosa Saks Fifth Avenue de Nueva York.

Andrés Manuel López Obrador siempre entendió la importancia de no meterse en pleitos con Trump. Por eso buscó acercarse a él, al grado de que este lo describió como su amigo: “Es socialista, pero es un gran tipo”. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha mostrado hasta ahora prudente ante las provocaciones, lo cual es positivo, aunque es claro el riesgo. Trump podría imponer aranceles a México el próximo sábado, como lo ha prometido. Las consecuencias serían desastrosas para nuestro país.

DeepSeek

Ayer se desplomaron las acciones tecnológicas en Estados Unidos. Nvidia, fabricante de programas y equipos de inteligencia artificial, cayó 17 por ciento, 589 mil millones de dólares, la máxima pérdida en la historia porque DeepSeek, una empresa china, puede producir sistemas más baratos y eficientes. Lo curioso es que los chinos se vieron obligados a invertir en inteligencia artificial porque Washington les prohibió adquirir equipos y programas estadounidenses. Es una buena lección.

