Pronóstico económico para México 2026

Fortaleza del alma. Resistir no es suficiente. Hay que resistir

con dignidad. Fortaleza no

es aguantarlo todo... es no

perder el alma en el intento.

Es difícil dar un pronóstico acertado para un país como México, donde varios factores van a influir en sus resultados económicos y sociales. Parte muy importante de nuestra economía depende a partir de enero de 1994 del T-MEC, donde las tres naciones de América del Norte comercializamos nuestros productos, y el claro ganador ha sido nuestro país. Actualmente nuestras exportaciones totales serán cercanas a los $ 660 mil millones de dólares y las importaciones en un monto similar. El T-MEC es el tratado de comercio internacional más importante del mundo, y es por ello que buena parte de nuestra economía y de nuestros empleos dependerán de la negociación que se lleve a cabo durante el mes de febrero próximo ya que el 82 % de nuestras exportaciones son a este tratado. Especialistas del sector privado redujeron el pronóstico del PIB mexicano para el 2026 al 1.1 % (se estima para el 2025 un PIB del 0.4 %) en un contexto marcado por la desaceleración económica, inseguridad pública y debilidad del Estado de Derecho. Así mismo, la paridad peso dólar los expertos la calculan en $ 19.23 unidades por un dólar.

El Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda hace referencia de un crecimiento para el 2026 del PIB de entre 1.8 % y 2.8 % en su paquete económico 2026 donde señala una consolidación fiscal. Banco de México da a conocer su último pronóstico de crecimiento económico y lo reduce al 1.15 % . Aunado a ello el nivel de inversión en el país va a la baja en un 6.8 % en relación al 2025. En el mismo documento se intenta generar condiciones propicias para detonar mayores niveles de crecimiento económico y con ello generar mayor empleo y un PIB que refleje el crecimiento económico.

Tomando como base un promedio de varias consultorías, estas disminuyeron al 1 % anual el crecimiento del PIB, y la relación de la deuda pública al PIB alcanzará el 55 % (actualmente se encuentra en un 51 % ). Se estima la creación de 450 mil nuevas plazas en el sector formal tema que no se logró la meta de 1 millón 200 mil durante el 2025. La inflación bajo presión de los precios de perecederos y de los aranceles podrá cerrar en un 3.7 %. En la política monetaria Banco de México posiblemente siga reduciendo su tasa de referencia, hasta llegar a un 6.0 %. Las exportaciones manufactureras no automotrices y el campo pueden seguir creciendo, sin embargo, el sector automotriz estará afectado por los aranceles de Estados Unidos.

Un tema muy importante son las remesas y se prevé una reducción del 2 % con una cifra en el rango de los $ 60,000 millones de dólares. En la inversión física bruta, la tendencia de contracción va ha prevalecer mientras no se defina el nuevo T-MEC y certeza de Estado de derecho a las nuevas inversiones. Con las reservas internacionales, las cuales han llegado a 250 mil millones de dólares se prevé un incremento de $ 10,000 millones de dólares. El pronóstico para el mercado accionario mexicano podrá mantener su tendencia alcista, siempre y cuando continúe el sector exportador creciendo.

Ha sido un año difícil en el ámbito mundial, y México no está exento de ello, sin embargo, el camino del trabajo para mejorar las condiciones de 132 millones de mexicanos las conocemos. Este es el último artículo del año y con ello les deseo lo mejor para ustedes y su familia, donde no solo hay que trabajar más, si no hay que trabajar mejor. Por un responsable y mejor año 2026.

P.D. CUANDO EL ENEMIGO CONQUISTA

LA MENTE, CORROMPE Y DESTROZA

EL CORAZÓN.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! DICIEMBRE DEL 2025.