Prórroga o agonía arancelaria

El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico, lo que cuenta es el valor para continuar.

En días pasados, la Dra.Claudia Sheinbaum informó que se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para dar una prórroga de 90 (1º de noviembre) días al arancel del 30 % a productos mexicanos que se exportan a EU. Esta medida permitirá un período de negociación para llegar a un acuerdo comercial de largo plazo. Donald Trump, calificó este acuerdo como el resultado de un mejor entendimiento cada día con México. Así mismo, el mandatario norteamericano afirmó que el arancel del 50 % al acero, aluminio y cobre, seguirá vigente. Al mismo tiempo, México se comprometió a eliminar las llamadas barreras arancelarias, que son las reglas de etiquetado o estándares técnicos, normas de seguridad o sanitarias, cuotas de importación, procedimientos burocráticos, complementos y requisitos de contenido nacional.

Durante la prórroga, México mantendrá el esquema actual de 25 % de arancel sobre productos relacionados con el fentanilo, 25 % para automóviles y 50 % aluminio, acero y cobre. México, ya presentó su interés respecto a las negociaciones del T-MEC, con EU y Canadá, que se negociarán a partir del próximo mes de enero, continuando con los compromisos de cooperación en temas fronterizos, incluyendo el combate al narcotráfico y la migración irregular. Esta negociación es sólo para México, Canadá queda fuera de este acuerdo y pagará el 35 %. Para el resto de los países se otorgó un período de gracia que vence el día 7 de agosto del presente. A pesar de esta incertidumbre, el peso mexicano continúa con fortaleza y se cotizó durante los últimos días por debajo de los $ 19.00, otorgando beneficio a los importadores y perjuicio a los exportadores. Ahora, si este arancel del 30 % no se cancela en los 90 días de prórroga, los productos mexicanos vendidos en EU tendrán este recargo y se encarecerá el precio final. Los sectores más afectados, son la industria automotriz, electrónica, maquinaria, agroindustria (frutas, verduras), y bebidas (tequila y cerveza), que son especialmente vulnerables ya que concentran el 46 % de las exportaciones mexicanas a EU, por un monto de $ 200 mil millones de dólares anuales. La industria del tomate y otros vegetales, ya sufren con un arancel del 17 %, y podrían enfrentar una caída de exportaciones hasta del 10 % y la posible pérdida de 200 mil empleos directos.

El impacto macroeconómico de estos aranceles podría influir en una caída del PIB hasta del 3 %, debido a la baja en exportaciones, inversión y empleo. Aunado a esto, existe la posibilidad que se presente un proceso de desindustrialización gradual, especialmente si el arancel se mantiene por tiempo prolongado. Se tendrán efectos secundarios con esta medida arancelaria, como es el aumento del costo de la vida, ya que los productores nacionales podrían absorber parte del arancel y a otros no les será posible hacerlo, llevando con ello una disminución en las exportaciones. Es posible un debilitamiento del peso mexicano, lo cual fomentaría las importaciones y el turismo, y debilitaría las exportaciones. Otro escenario es desinversión extranjera en la industria, para reubicar su producción a otros países. Tendrá que haber un verdadero y real respaldo interno con recursos públicos y créditos a bajo costo para productores afectados. A partir del 1º de noviembre próximo, el país tendrá un gran desafío, y esta es la oportunidad de fortalecer no sólo nuestra economía sino también ir a una unidad ciudadana nacional. Es elemental que los recursos de los gobiernos sean operados en verdaderas prioridades, como lo son: salud, educación, seguridad, movilidad, y revisar objetivamente las empresas del Estado que estén en constante pérdida. El horno no está para bollos.

P.D. EL CONOCIMIENTO TE DARÁ PODER,

PERO EL RESPETO TE LO DA EL CARÁCTER.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! AGOSTO DEL 2025.