logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

¿Punto de inflexión?

Por Fernando Gómez Mont

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A

Nos despertamos el domingo con la voz de alarma: "¡Han matado al 'Mencho'!". Esas cuatro palabras decían todo. "El Mencho", conocido familiarmente ya por la opinión pública y la opinión publicada, era un personaje mitológico y al mismo tiempo trágico. Nacido pobre, ascendió en el mundo de la ilegalidad a base de violencia y traiciones. Muerto a muerto fue subiendo en las listas de los más buscados. Él decidió estructurar al Cártel Jalisco Nueva Generación, como una organización fuertemente jerarquizada, hipervertical y cohesionada bajo disciplinas garantizadas con la vida de sus miembros. Desde el principio, este talante se manifestó en alardes como presentarse como una organización militar con armamento potente y sofisticado. "El Mencho" no tuvo reparos en señalar que tenía el grado de organización y fuerza para enfrentarse a las fuerzas armadas. Su leyenda como líder sanguinario creció. Proyectó su temperamento a fin de establecer una red territorial basada en la extorsión, el tráfico humano y el trasiego de drogas.

El domingo se verificó lo que debe ser un punto de inflexión para el régimen político mexicano. No se puede enfrentar a la violencia criminal sin actos de fuerza consistentes y tácticos para defender la soberanía del poder político. No se debe prescindir de una política social y económica que evite que estas organizaciones se apoderen de la actividad económica y el reclutamiento de los más jóvenes. La delincuencia organizada es un riesgo de seguridad nacional en tanto que expresa una realidad de poder oponible a los órganos constitucionales. Esto es intolerable. Cualquier rendición en este punto tiene el rango de traición a la patria.

Coincido en que es inoportuno lanzar las campanas al vuelo por una rectificación que viene llegando o para expresar una condena para un pasado que no se ha ido. Ya son muchas las aproximaciones y las rectificaciones que se han hecho en estos temas desde principios de los noventa. Desde la renovación moral de Miguel de la Madrid, al domingo pasado, ha habido diversos escenarios y contextos que van afectando una política pública de seguridad. La principal tarea de nuestras fuerzas armadas es apoyar a las fuerzas de seguridad para sostener las condiciones que permitan una paz social y una represión de la violencia criminal. Así fue el domingo, pero no puede ser así siempre.

La prioridad de una política económica y social es la de generar condiciones que nos permitan superar la pobreza de los más vulnerables. Eso pasa por generar actividad económica y promover que las diversas iniciativas productivas se encaucen en el marco de la ley para cumplir su función social. Esto no puede suceder cuando entre los políticos y los criminales no hay diferenciaciones claras. Por ello, la ley debe ser la frontera que los separe. Un sistema donde la corrupción impera o donde la violencia criminal puede más que la ley, es un mundo donde gobierna el más fuerte. Por un momento, este domingo percibimos que la fuerza y la ley estuvieron del mismo lado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


(Abogado)

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Victoria pírrica
    Victoria pírrica

    Victoria pírrica

    SLP

    PULSO

    ...
    ...

    ...

    SLP

    Pingo

    ". Terror en muchas ciudades del país.".
    ". Terror en muchas ciudades del país.".

    ". Terror en muchas ciudades del país.".

    SLP

    PULSO

    Bajo asedio
    Bajo asedio

    Bajo asedio

    SLP

    PULSO