¿Qué es la Inteligencia Arti?cial y cómo podemos usarla correctamente?

Braulio Díaz / Tec

La primera inteligencia artificial [IA] nace en el año 1951 de la mano de dos desarrolladores llamados Christopher Strachey y Dieter Prinz. Su objetivo, desarrollar un programa que pudiera resolver problemas de ajedrez y damas en sus computadoras.

Los modelos de inteligencia artificial nacen del descubrimiento del uso del Machine Learning [Aprendizaje Automático] y de los Neural Networks [Redes Neuronales]. Estos conceptos involucran a las computadoras como el campo de entrenamiento en donde los modelos de inteligencia artificial son entrenados con millones de datos [Aprendizaje Automático], y perfeccionados con la capacidad de reconocer patrones digitales como números escritos a mano [Redes Neuronales].

En 2023, después de 72 años de su invención, se estimó que más de 2 mil millones de personas de todo el mundo utilizaron Inteligencia Artificial (Vía Empresa, 2023). Herramientas como Chat GPT, Perplexity o Claude forman parte de esta nueva ola de IA.

A partir de la llegada de esta nueva ola de tecnología a México, cientos y miles de estudiantes han experimentado con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Las consecuencias, docentes preocupados por el uso de IA, padres de familia saturados por campañas en contra de la IA y jóvenes con el deseo de seguir experimentando.

El rechazo hacia la inteligencia artificial provoca que México caiga en un sesgo tecnológico que recae en el sector educativo, empresarial, político y más. Por ende, es tarea de los jóvenes adentrarse en el uso de estas nuevas herramientas de forma correcta, y así mismo, interesarse en desarrollar alternativas tecnológicas que solucionen problemas del país.

Al usarse correctamente, la inteligencia artificial potencializa la capacidad de aprendizaje de un estudiante. Los maestros deben incorporar en sus planes de estudio actividades que fortalezcan el dominio de los estudiantes sobre herramientas de inteligencia artificial. Así mismo, es esencial que se demuestren el uso de la inteligencia artificial como una herramienta que complemente el trabajo humano, no como una herramienta que haga todo. Este pequeño cambio crea jóvenes con la capacidad de integrar la inteligencia artificial dentro de su vida mientras coexiste con sus habilidades humanas.

El uso de la IA como herramienta académica es recomendado que sea a partir de los 12 años, o al llevar educación nivel secundaria; preferentemente guiado por un docente. Esta es la edad ideal para que los estudiantes puedan auxiliarse de herramientas de IA mientras se preparan para sus nuevas materias, como álgebra, física o química.

Bajo mi experiencia como estudiante de negocios recomiendo ampliamente Perplexity, Google NotebookLM y ChatGPT. Estas herramientas son usadas por los estudiantes de las universidades más reconocidas del mundo, y por el 85% de la población de los países más desarrollados del mundo.

Perplexity es la mejor herramienta para encontrar información veraz de internet, esta herramienta genera un resumen de toda la información de la web y brinda sus fuentes. Google NotebookLM es la mejor IA para desarrollar guías de aprendizaje en base a los archivos y fotos que el usuario provea, de esta forma el alumno puede preguntar sus dudas, crear exámenes simulados o hacer un podcast en torno a sus temas de examen. Y por último, ChatGPT la IA más avanzada del mundo, la cual tiene la capacidad de resolver problemas de álgebra, física, cálculo, o referenciación; como mi IA “APA 7 Wizard”.

Los próximos 10 años serán el comienzo de la nueva era tecnológica, en donde la inteligencia artificial será indispensable en el día a día de millones de humanos. Por ende, es crucial que comencemos a desarrollar habilidades que involucren el uso de la inteligencia artificial, al igual que prepararnos para resolver problemas de alta complejidad, de la mano de la IA bajo un enfoque ético.

Al final del día, la inteligencia artificial es una tendencia que está para quedarse. Como mexicanos, es crucial enseñar a nuestras generaciones más jóvenes a adoptar la inteligencia artificial, y no a rechazarla. En el mundo, necesitamos personas que complementen sus habilidades humanas con el uso de herramientas de IA; consiguiendo esto, nuestro futuro como humanos es más brillante que nunca.

Yo, Braulio Díaz estudiante de Negocios en el Tecnológico de Monterrey; creo en un mundo en donde la inteligencia artificial será nuestra mejor aliada en los desafíos más difíciles como humanidad. Así mismo, dedicaré mis esfuerzos en conseguir que la industria y educación de San Luis Potosí coexistan con las mejores herramientas de inteligencia artificial, sin comprometer nuestras capacidades humanas. Juntos, como ciudadanos mexicanos, podemos lograr cosas inimaginables; transformar nuestros negocios, mejorar nuestra medicina y educar a nuestros niños. Hoy la inteligencia artificial ya no es un invento de ciencia ficción, es una realidad y una herramienta que podemos aprovechar en cualquier momento de nuestro día.

