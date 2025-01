¿Quién ofrece mejor servicio al cliente México o Estados Unidos?

Me ha tocado platicar con varias personas que han tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo y se ha generado un debate sobre que países ofrecen el mejor servicio al cliente, y es que en verdad hay países que dentro de su cultura está ofrecer una calidad en el servicio excepcional, tal es el caso de Japón en donde hasta para envolver un producto hace una labor minuciosa, casi convirtiéndola en una obra de arte, mientras hay otros que no les importa tratar bien a los clientes y es que hay gente que realmente tiene un trabajo que consiguió solo para cumplir con sus necesidades económicas.

En esta ocasión hablaré en particular sobre las diferencias entre México y Estados Unidos, ya que hay quienes argumentan que nuestro vecino del norte es mejor que nuestro país, pero bueno, aquí mencionaré algunos ejemplos y ustedes podrán tener sus propias decisiones basadas tanto en mis comentarios como en su propia experiencia.

Una de mis teorías para ofrecer un buen servicio al cliente, tiene que ver con la economía de los países y es que en Estados Unidos (en general) la gente no ofrece un buen trato, pues el estilo de atención es brusco, con tonos de voz fuertes y si no te comunicas bien en inglés pudieran hasta desesperarse y no tienen pena en ocultar su cara de desesperación debido a que no les entiendes y es que en la mayor parte de los negocios la gente recibe poca capacitación y ésta normalmente esta basada en las actividades que tiene que realizar y no necesariamente en atender bien al cliente.

¿Porqué sucede esto? Tiene una respuesta ligada a la economía y es que en un negocio en el que hay un flujo importante de clientes, lo primordial es dar salida a quienes ya están formados y quieren ser atendidos a fin de cuentas la venta ya está prácticamente asegurada. Si te atienden bien o no, lo importante para ellos es satisfacer tú necesidad de compra, ya sea una buena comida, que el producto que compraste te llene realmente, etc. Esto sucede normalmente en negocios que van enfocados a un nivel medio, mientras que los negocios enfocados a los niveles altos tienen otro enfoque, pues conocen tanto del producto como de su origen, así como las razones por las cuales cuestan lo que cuestan, su preparación es diferente y la atención cambia, pero en estos lugares los precios son realmente más altos.

Por otro lado, en México, el servicio que normalmente recibimos es bueno, por lo que es muy normal que estemos acostumbrados a que nos atiendan bien y es que por naturaleza los mexicanos somos serviciales (bueno esto ha cambiado últimamente con las generaciones más jóvenes que no son nada acomedidas y esperan que todo mundo los atienda) La capacidad que se tiene de parte de ofertar un buen servicio por parte de los mexicanos en muchas ocasiones es incomparable.

Tengo una teoría que pudiera soportar este comportamiento y esta fundamentada en hace siglos, pues la cultura mexicana tiene sus bases en ser una civilización conquistada y estamos acostumbrados a obedecer y servir, no por nada en nuestro país tenemos la costumbre de decir: gracias, por favor, a sus órdenes, ¿en qué puedo servirle?, salud, etc. Mientras que la forma en como se fue conformando Estados Unidos tiene sus bases en ser una cultura de rebelión y no ser sometido, así que por sus hábitos y costumbres no les gusta atender a la gente y para lograrlo es necesario hacer programas de capacitación y concientización sobre que el ofrecer un buen servicio debe ser satisfactorio y no solo por atender a la gente.

Los especialistas en este aspecto, es la cultura Disney pues hacen grandes esfuerzos por ofrecer una calidad en el servicio de gran calidad y no necesariamente esta ligado a que sea algo costoso.

México tiene gran potencial por nuestra propia naturaleza de servicio, pero tenemos que seguir trabajando especialmente en las generaciones más jóvenes quienes, han olvidado los valores que se inculcan en la familia y muestran una actitud de rebeldía al igual que los Estados Unidos.

En resumen, si quieres diferenciarte del resto de la competencia, ofrece un servicio de calidad, adelántate a las peticiones de tus clientes, piensa que podrían requerir y que puedes ayudarles a dar una solución.

¿Cómo es la calidad de servicio en tú ámbito laboral?

