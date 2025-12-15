¿Quién va a ser el valiente?

Lo ocurrido ayer en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, debe ser tomado como un hecho histórico y a su vez una lección sin precedentes para la modorra clase política local que se asume como oposición, pero que mucho tiempo fue gobierno y que hoy se lamenta de lo que no fueron capaces de conservar a través de buenas administraciones.

Sé que a muchos no les va a gustar lo que esgrimo en estas líneas, pero si ese bloque opositor considera que lo aprobado el día de ayer es una ley a modo, es porque su corta visión no les permite visualizar que en el corazón de la reforma está la posibilidad de que una mujer por primera vez en San Luis Potosí, pueda convertirse en Gobernadora.

Yo les preguntaría a todos aquellos "opositores" que se desgarran las vestiduras por la reforma aprobada el día de ayer: ¿qué no hay en todos los partidos políticos mujeres electoralmente competitivas?, ¿por qué darse por derrotados antes del inicio del proceso electoral?, ¿si creen que los dados están cargados, que no hay un perfil que pueda competir y derrotar a quien consideran beneficiada?.

La esencia de la reforma, en su entraña, en su corazón, es pulcra y perfecta, el avance en el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México han sido producto y consecuencia de conquistas, nadie en su sano juico puede decir que las mujeres no han sido colocadas en un segundo plano de la vida pública y que han sido ellas, valientes, estoicas las que han tenido que ganarse su lugar en el plano político nacional, ¿quien en este momento de la historia patria puede negar que es el tiempo de las mujeres?, máxime cuando tenemos una de ellas presidiendo el Poder Ejecutivo, que pueda o no gustarnos su gobierno, pero lo cierto es que la lucha por los derechos políticos de las mujeres no puede escatimarse ni minimizarse.

Ahora bien, con rumbo al 2027 en San Luis Potosí, me parece una triple falta de respeto sugerir, primero que la mujer política de quien se dice va dedicada la reforma, vaya a ser, en el caso de que los sea, una persona que ella misma permita ser manipulada o conducida por alguien más, pues me parece que hasta sugerirlo es per se una forma de violencia política en su contra; segundo, es también una grave falta de respeto considerar que en los partidos de oposición no haya mujeres altamente competitivas y capaces de aspirar a la gubernatura, pues en todos los partidos hay presencia de mujeres con amplia trayectoria, que llegado el momento en una contienda constitucional pueden ser altamente competitivas; y, tercero pensar que por el simple hecho de entrar en vigor esta norma electoral ya todo está decidido, es agraviar la inteligencia del electorado potosino, como si no tuviéramos la capacidad de discernir y tomar nuestras propias decisiones en el momento de votar, como si el sufragante fuera un menor de edad incapaz de tomar decisiones libres.

Ergo, bienvenida una ley que coloca en posibilidad real al género femenino de que tengamos una mujer gobernadora, legislación que al pasarla por el tamiz de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres que deben ser progresivos, no encontramos falla alguna, más bien la falencia está en los discursos empecinados de quienes no creen que una mujer soltera o casada, pueda encabezar una candidatura primero y luego un buen gobierno, por eso el título de esta columna: ¿quién será el valiente? ¿quién será el "valiente varón" que impugne por si o por interpósita persona una ley tan progresista? En serio, dirá que le "afecta" y le "agravia" a sus derechos políticos como masculino, en el país del machismo y la desigualdad, en el país de los feminicidios y de la violencia de género.

Y lo aclaro antes de que me juzguen, no simpatizo con el oficialismo ni federal ni estatal, pero estoy absoluta y verdaderamente convencido, que la reforma potosina para tener una mujer gobernadora es buena y además era totalmente necesaria.

