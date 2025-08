Quieren más

No pocos me decían que era imposible que Xóchitl ganara, aunque a mí me parecía mucho mejor opción que Claudia por diversas razones. Finalmente se confirmó que casi nunca se impone quien es más competente, sino quien tiene más apoyo del poder y el dinero, con el conocimiento o popularidad que todo eso ayuda a generar.

Y, digamos, en países como México y Estados Unidos son numerosas las elecciones en que los más preparados resultan menos confiables para las mayorías. Sobran los ejemplos.

Me insistían entonces: Va a ganar la flaca; Xóchitl no llegará; esto ya está decidido… Para ellos y muchos más, el poderoso apoyo de López Obrador a lo largo de años superaba el ingenuo entusiasmo de una debilitada oposición, que planteaba sin resonancia los fracasos de un gobierno que no sólo ofrecía continuidad a partir de información deformada, sino también de abundante demagogia y enormes recursos de orígenes oscuros.

Todo se ha confirmado y ahora queda más claro lo que sucedió para que ganaran en forma abrumadora la elección presidencial de 2024 y lo que ha venido después: sus mayorías infladas en las dos cámaras legislativas o la forzada reforma judicial y su elección.

Quieren mantener el poder de manera indefinida… no sólo este segundo lamentable sexenio, sino más allá de 2030. Una locuaz senadora morenista afirmó que “la 4T no saldrá de Palacio en un milenio”, tal como amagaban los nazis en su apogeo.

Incluso hablan de un fortalecimiento de Morena, ahora sí, para hacerlo un partido más competitivo en términos electorales, al igual que de un relevo generacional con gente como Andy López y Luisa Alcalde, aunque pueden considerarse más fanatizados y mentirosos que los ya moralmente derrotados Monreal, Adán Augusto, Noroña o el propio AMLO.

Tal vez, podrían necesitar de nuevo una abusiva e ilegal elección de Estado… o hasta “legal” con sus insólitas reformas. Y antes de eso su corrupción, su ineficacia, su negligencia, sus mega engaños, sus incongruencias y sus ataduras al crimen organizado podrían complicarles la vida ante el gobierno de Trump y los mexicanos agraviados, la Corte de La Haya, la ONU, el FMI, el Banco Mundial o el Parlamento Europeo.

Con todo, es doloroso ver que en México la estupidez, la terquedad errada, la ineptitud, la grave corrupción y el descaro no se sancionan; más bien, se toleran y hasta se premian. Sin embargo, creo yo, tiene que haber un límite… tarde o temprano. La sociedad tiene que despertar y actuar.

Frente a las grandes amenazas externas para los jerarcas del morenismo delincuencial por sus contubernios en el narcotráfico, huachicol o lavado de dinero, no faltan distractores o “cajas chinas” que nos confirman otros problemas, como que a los obradoristas no les disgustaban las riquezas y los privilegios de los poderosos de antes; simplemente querían todo eso para ellos.

Vemos ahora entre estos políticos y sus asociados, que sus privilegios y fortunas se han disparado a niveles escandalosos… a menudo con casos de corrupción muy evidente. Sobran también los ejemplos.

Todo se les va complicando para sus ansias de poder y continuidad, en especial al tener que concentrarse la presidenta en proteger a su jefe en perjuicio de su propio gobierno. Ahora, con los aranceles, Trump le da 90 días de plazo para enmendar, y si López Obrador fuera capturado se podría resolver esta fatídica herencia a un plazo razonable.

* LAS DOS PRINCIPALES REVISTAS de análisis político y social de México, Nexos y Letras Libres, confluyeron este mes en sus portadas: la primera titula “Réquiem por la transición democrática”, y la segunda, en una esquela mortuoria, “lamenta el fin del PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE después de una reforma fraudulenta y unas elecciones antidemocráticas”. No pocos lo advertimos hace tiempo, aunque siempre habrá quienes se digan en desacuerdo.

Antes de 2018 mucho no funcionó o fue insuficiente en materia política, económica y de estrategia social, pero lo peor para nuestro país vino a partir de que llegaron los “transformadores” que pretendían arreglar las cosas. Van en sentido inverso de lo que se necesitaba y no se ve cuándo se pueda empezar a corregir el desastre.

* LA SOBERBIA EQUIVALE A una ceguera o desubicación, y destruye a quien cae en ella. A su vez, ojo, la grandeza es más sólida cuando se alcanza con humildad, lo que también se aprecia en los liderazgos más eficaces. Muchos políticos y grandes empresarios no acaban de entender estos hechos.

