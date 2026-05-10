Récord Mundial

El satélite NISAR, un proyecto de colaboración entre las agencias espaciales de los Estados Unidos y la India, fue puesto en órbita el 30 de julio de 2025 desde el puerto espacial de este último país. En un comunicado de la NASA, de fecha 21 de junio de 2025, podemos leer: "Un nuevo satélite de Estados Unidos y la India llamado Radar de Apertura Sintética de NASA-ISRO (NISAR, por su acrónimo en inglés) proporcionará datos de alta resolución que permitirán a los científicos monitorear exhaustivamente las superficies terrestres y cubiertas de hielo del planeta como nunca antes, para desarrollar un registro detallado de cómo estas cambian con el tiempo".

El satélite NISAR pronto empezó a enviar datos, incluyendo datos sobre el hundimiento de suelo de la Ciudad de México. Al respecto, en un comunicado fechado el 29 de abril de 2026, la NASA escribió: "Uno de los sistemas de radar más potentes que se haya lanzado al espacio ha cartografiado el suelo en movimiento debajo de una de las capitales con la mayor tasa de subsidencia (hundimiento) del terreno del mundo: Ciudad de México. Los hallazgos muestran la rapidez y confiabilidad con la que el satélite NISAR puede rastrear en tiempo real los cambios en la superficie terrestre desde su órbita, sin verse obstaculizado por las nubes o la vegetación que impiden la labor de sensores ópticos y radares de mayor frecuencia".

Como sabemos, la Ciudad de México fue construida sobre un área lacustre, y esto, aunado al incremento en la extracción de agua del subsuelo y al peso creciente de las construcciones urbanas en la medida en que creció la ciudad, aceleraron la compactación y hundimiento del suelo urbano. Todo esto lo sabemos desde hace más de un siglo. Ahora, no obstante, según la NASA, el satélite NISAR nos permitirá estudiar el hundimiento de la Ciudad de México con un detalle sin precedente y en tiempo real: "de día y de noche, con lluvia o con sol".

En este sentido, la NASA ha dado a conocer mediciones preliminares del hundimiento del suelo de la Ciudad de México, llevadas a cabo entre octubre de 2025 y enero de 2026. Los datos muestran áreas alrededor del Aeropuerto Internacional Benito Juárez que se están hundiendo a una velocidad de dos centímetros por mes. Y lo mismo pasa en un área alrededor del lago de Chalco. Tendremos con seguridad más detalles del hundimiento de la Ciudad de México en el futuro, en la medida que el satélite NISAR proporcione más datos.

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Por otro lado, un hundimiento de dos centímetros en un mes significa que en el curso de cuatro años el terreno se hundirá un metro, y esto claramente afectará la infraestructura subterránea de la zona. En referencia a esto último, en la sección introductoria de un artículo aparecido en la revista "Nature Cities" el 8 de mayo de 2025, podemos leer: "El hundimiento lento y gradual de la superficie terrestre –la subsidencia del terreno– es un peligro actual y creciente con costosos impactos ambientales, sociales y económicos en los centros urbanos. A nivel mundial, el fenómeno de las ciudades que se hunden ha atraído una gran atención hacia las zonas costeras que se hunden rápidamente, como Yakarta, Bangkok, Venecia y Nueva Orleans. Sin embargo, más allá de estas ciudades costeras vulnerables, un espectro más amplio de grandes ciudades en todo el mundo, incluidas metrópolis del interior como Ciudad de México, Pekín y Teherán, están experimentando una importante subsidencia a ritmos que requieren atención inmediata debido a sus posibles impactos en la infraestructura".

La Ciudad de México es uno de los ejemplos más notables de subsidencia urbana a nivel mundial y, de hecho, ha servido como un ejemplo de aplicación para evaluar las bondades del satélite NISAR. Así, en el comunicado de la NASA del 29 de abril de 2026, podemos leer: "La Ciudad de México es un punto crítico bien conocido cuando hablamos de subsidencia, e imágenes como esta son solo el comienzo para NISAR, dijo David Bekaert, gerente de proyectos en el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico de NISAR. Vamos a presenciar una oleada de nuevos descubrimientos procedentes de todo el mundo, dadas las capacidades únicas de detección de NISAR y su constante cobertura global".

Sin duda alguna, hubiéramos preferido que la Ciudad de México, más que por sus récords de subsidencia, se distinguiera por cualidades positivas, de modo tal que, a la NASA no le hubiera pasado por la cabeza la idea de usarla como ejemplo para evaluar a su satélite. Y así hubiera escogido a otra ciudad, Yakarta, por ejemplo. Ciudad que, por cierto, dejará de ser la capital administrativa de Indonesia por los problemas que afronta. Particularmente el de subsidencia.