Venganza, el más dulce bocado jamás cocinado en el infierno”.

Walter Scott

Es un presupuesto visceral hecho de rencores y venganzas. La comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen este 3 de noviembre y se presentará al pleno hoy, 6 de noviembre. Se requiere mayoría simple para aprobarlo; Morena y sus aliados la tienen.

Pese a las promesas de que la austeridad republicana se convertiría en pobreza franciscana, el presupuesto es el mayor de la historia. De 25 por ciento del PIB en 2023, el gasto neto total pasa a 26.2 por ciento (Criterios, p. 115).

Por primera vez los egresos rebasarán los 9 billones de pesos y para financiarlos este gobierno gastalón estará contratando deuda nueva por 1.9 billones de pesos. El 21 por ciento del gasto provendrá de créditos. Un gobierno que prometió que no endeudaría al país estará dejando a los mexicanos la mayor contratación de deuda en un año desde 1990 (México Evalúa).

El gobierno, sin embargo, no solo se está endeudando de manera muy importante, sino que lo está haciendo en violación a la Constitución, que en su artículo 73, fracción VIII, párrafo 1, dice: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.”. Los créditos se estarán usando para subir el gasto corriente y no para inversión. Los pocos proyectos de inversión, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, están destinados a tener pérdidas antes que a generar “un incremento de los ingresos públicos”.

Los cambios más importantes que los diputados oficialistas hicieron al presupuesto recibido de Hacienda son los recortes a los organismos autónomos: 13,262 millones de pesos, principalmente al poder judicial y al INE. Se justificaron públicamente con la promesa de que el dinero se utilizaría para la reconstrucción de Acapulco. Es mala idea, aun con ese loable propósito, reducir el presupuesto del poder judicial cuando los tribunales se encuentran saturados y el del INE en un año de elecciones federales, pero los diputados no se preocuparon por reasignar los recursos a Acapulco. Como no sabían que hacer con el dinero, simplemente lo mandaron a las becas Benito Juárez, sin estudio de necesidad ni justificación. Ratificaron que el recorte a los organismos autónomos no es más que producto de los rencores del presidente López Obrador.

Los estados y municipios perderán recursos por la disminución del derecho a la utilidad compartida de Pemex. Si bien reducir la carga fiscal de la petrolera, que se encuentra al borde de la quiebra, es importante, esta forma de hacerlo castiga a los gobiernos locales. Podría entenderse cuando Morena no tenía presencia en ellos, pero ahora es un reflejo del deseo de López Obrador de concentrar recursos en el ejecutivo federal.

Los subsidios se han convertido en la base de la estrategia política del presidente. En 2024 representarán un 25.8 por ciento del gasto corriente (Criterios, p. 60). Tan solo el programa de adultos mayores tendrá 465,048 millones de pesos en 2024 (p. 58), más que los 425,755 millones destinados a la educación pública (p. 117). AMLO apuesta por los adultos mayores más que por los niños, pero hay razones políticas: los viejos votan, los niños no.

La falta de un presupuesto para la reconstrucción de Acapulco, a pesar de que este esfuerzo ya se ha anunciado, es indicativo de la manera en que trabajan los diputados de la mayoría. No revisan cifras, no las entienden. Muchos son producto del giro de una tómbola. Solo buscan obedecer al presidente, quien da órdenes basadas en rencores y venganza, no en el propósito de tener un buen gasto público.

Costo de deuda

Dice el gobierno que la deuda pública se mantendrá en 2024 en un nivel razonable: 48.8 por ciento del PIB (Criterios, p. 9), pero no aclara que el costo financiero subirá 11.8 por ciento para alcanzar 1.2 billones de pesos. Es 3.7 por ciento del PIB, el mayor porcentaje en el siglo XXI (“Estimaciones de gasto público para 2024”, SHCP).

