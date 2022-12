Retos económicos para el año 2023

Si no luchas por algo, no te quejes por no tenerlo.

Luego de dos años de pandemia CIVID-19, la economía de México y del mundo han empezado a caminar y pronto a correr, de tal manera que nuestro sector productivo tendrá que espabilarse y no perder lo ganado en el mercado interno y exterior. Desde 1994, al inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC) , las exportaciones nacionales han estado creciendo y ahora que la economía más grande del orbe también inicia su despegue, México no puede permanecer sin un crecimiento en su generación de bienes y servicios; su Producto Interno Bruto. Las oportunidades sólo se presentan en una ocasión y ahora es el momento de aprovechar la oferta de créditos monetarios por parte el Gobierno Norteamericano, así como la demanda de los productos que se fabriquen con este financiamiento. Este proyecto es para financiar en ambos lados de nuestra frontera norte, empresas para la fabricación de micro condensadores o micro chips que se utilizan en la industria automotriz, (450 por vehículo), de computadoras, en teléfonos celulares y pantallas para televisión, entre otros. Estas inversiones pueden ser en coinversión (nearshoring) y con ello, se asegura este mercado de consumo con nuestro vecino del norte con 330 millones de habitantes, Canadá con 60 millones y México 132 millones.

Durante la presentación de José Ángel Gurría de su conferencia “Los nuevos modelos económicos para el futuro”, destacó el momento oportuno por el que atraviesa México para fortalecerse dentro de la cadena de suministro global y con ello, enuncia dos temas principales: el nearshoring está hecho a la medida de la economía mexicana y con ello, es el peor momento para tener diferencias y disputas comerciales con nuestros socios. Los negocios hay que resolverlos rápido y así aprovechar el momento. El otro tema es, el cómo aprovecharemos toda la red de vínculos del libre comercio y de inversiones, esto, sólo se presenta una vez en la vida. En realidad, no se conoce un proyecto o un plan de desarrollo económico gubernamental que cierre en el 2024 y otros dos que continúen hasta el 2030 y 2036. La economía camina tan rápido que solamente la supera la tecnología y si no abordamos estos temas, veremos rezagada nuestra calidad de vida, generación de empleo y abatimiento a la pobreza. A la economía hay que conocerla y entenderla.

El sector primario que contempla a la agricultura, ganadería, silvicultura, forestal, pesca y minería, ha sido siempre un punto rezagado y casi olvidado en nuestro país y es por ello que durante los últimos años se han importado anualmente 18 millones de toneladas de maíz y el 52 % de la mesa alimentaria del mexicano se compone de productos importados. Un pueblo que no produce lo que se come, está condenado a caminar bajo la política de quién lo abastece. El sector secundario (industria) es muy importante ya que el mayor monto de nuestras exportaciones son provenientes de este sector, el cuál se ha mantenido más estable ante la pandemia. Dentro de este sector se encuentran cuatro subsectores: artesanía, industria, construcción y obtención de energía. En el sector terciario se encuentra el comercio, actividades financieras, turismo y hotelería, servicios de transporte y comunicación, servicios de salud y sanidad, educación, cultura, ocio y deporte. Dentro de estos grandes sectores económicos se tiene que dar empleo a 55 millones de mexicanos y aunado a ello, los servicios, infraestructura y equipamiento que se requieran para ellos y su familia. ¿Cuál es el reto? Es indispensable garantizar y otorgar el Estado de Derecho y la certeza a la inversión privada. Educación a 35 millones de estudiantes y cubrir eficientemente la salud y la integridad física de todo el país.

Manejo este punto por separado ya que este es indispensable para el sostenimiento de la economía nacional, y me refiero concretamente al cabal seguimiento de los puntos señalados como incumplidos por nuestra parte del último Tratado Comercial (T-MEC) firmado en febrero del 2020 con Estados Unidos y Canadá y donde tenemos que aclarar, finiquitar y cumplir en su caso legalmente. Tenemos más de 500 años comerciando con España y es importante señalar que la inversión extranjera en México muestra a Estados Unidos como el mayor inversor y a España como la segunda nación con capital en nuestro país. Siempre es tiempo de negociar y más aún cuando todos salimos beneficiados. Los negocios no son personales. La paciencia, la inteligencia y la perseverancia son lo que ha forjado a las grandes naciones y nuestro país merece eso y más.

Qué esta Navidad sirva para unir a nuestro país y con ello resolver nuestras carencias. Dios nos cuida. ¡Felicidades!.

P.D. Cuando dices “no puedo”, tu cerebro

se detiene. Cuando dices “¿cómo lo hago?”,

Tu cerebro comienza a trabajar.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! DICIEMBRE DEL 2022.