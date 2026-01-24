Ridículo internacional

Siempre será bueno para la vida no perder jamás la capacidad de asombrarse...pero hay límites, jamás hubiera creído que el peor empresario de este país, sí, ese que le debe al fisco desde hace 18 años, el dueño de TV Azteca acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a "denunciar" persecución política en su contra de parte del Estado mexicano...sí, no se ría lector, lectora, es en serio.

Ricardo Salinas Pliego, ese que se cita así mismo en redes con una frase que la propia CIDH denunciaría: "la igualdad es el peor enemigo de la libertad". Esa acción fue la respuesta del pseudo empresario ante el requerimiento que a inicios del año le hizo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del cobro de los 51.000 millones de pesos que adeuda.

Prefirió ir a hacer el ridículo a la CIDH en donde se entrevistó con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de esa Corte, ante quien presentó la denuncia, debido, dice él a "un acoso sistemático por parte del Gobierno: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar, y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz".

Lo único que hay detrás de todo esto es la negativa a pagarle al Estado mexicano lo que debe, no es otra cosa, no se trata de falta de libertad de expresión (el pseudo empresario es dueño de una de las dos televisoras más grandes del país, a través de la cual todos los días, a través de sus lectores de noticias emite sus opiniones con toda la libertad del mundo, y las repite una y otra y otra vez), no se trata de intimidar (el señor ya juega con la idea de ser candidato presidencial, y hasta el PAN, ya le ofreció ser el vehículo para que logré hacerlo), y mucho menos callar a quienes piensan "diferente" (él, que dice que es diferente pero que le copia todo a Milei, quien debe ser su ídolo).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero no solo eso, el "pobre" rico pseudo empresario cuenta con sus "brazos armados" dentro de la política, ahí está su empleada, la senadora Téllez que en todas las oportunidades que tiene para defender a su jefe, no tiene reparo en hacerlo, y cuando no habla de eso, le pide a Trump que intervenga e invada México, y ante estas dos repeticiones, ya no sabemos cuál es la peor.

Y por si la senadora no fuera suficiente, ya salió por ahí a defender al pobre Salinas Pliego, por qué no, el lidercillo del PRI, Alito Moreno, quien señaló que el trabajo que hace la televisora del Ajusco es "heroico". De ese tamaño y de esa "calidad" los defensores del pseudo empresario, qué más puede pedir.

Increíble hasta dónde llega la codicia de una persona que solo por sus pistolas no quiere pagar lo que debe. Imagínense qué haría este pseudo empresario si fuera a él y a una de sus empresas a quienes se les debiera...bueno, quienes le deben a Elektra o Totalplay saben que este señor no se queda con los brazos cruzados, sí le debe a esta última, pues le cortan el servicio, así de simple, si le debe a la otra, los intereses se incrementan hasta que, si se llegan a atrasar algunos meses, pues deberá pagar hasta 3 o 4 veces lo que debía pues los intereses son groseros.

La verdad es que hasta ofende la actitud tomada por este pseudo empresario, ninguna persecución política, ninguna falta de libertad de expresión, lo único que se le está pidiendo es pagar, nada más.