Rio Colorado, sequía en Norteamérica

Siguen llegando las primeras consecuencias del CAMBIO CLIMÁTICO que muchos niegan. Pero en nuestra corta memoria seguimos olvidando las temperaturas extremas en todo el mundo, seguimos olvidando las inundaciones y seguimos olvidando las sequías, en la estación inmediata al suceso. Ya hoy no nos acordamos de la sequía en Monterrey, de los incendios en nuestros bosques, que son en verano y entraremos a las inversiones térmicas, enfermedades respiratorias, etc., que nos recuerdan nuestra debacle ecológica en invierno y se nos olvidarán en verano. Así de corta es nuestra memoria.

Analizaremos a detalle la sequía del RÍO COLORADO, que fluye cruzando cinco estados de EU y dos estados mexicanos, o sea que es un problema ECOLÓGICO BILATERAL, aunque afecta en mucho mayor medida a nuestros vecinos, ya que este río surte de agua a 40 millones de personas en siete estados de EU y dos estados en México, que son Baja California y Sonora, donde desemboca en el MAR DE CORTÉS y por motivo de la sequía constantemente deja de verter sus aguas en el mar. Dicho río tiene más de 2,300 kilómetros de longitud, regando más de 2 millones de hectáreas de cultivos en los que se consume más del 70% del caudal total del río.

El problema se remonta a hace 100 años, en 1922 en que nuestros vecinos firmaron el PACTO DEL RÍO COLORADO, pero se cometió un gravísimo error de origen, considerando un caudal mucho mayor del real para la repartición de los derechos de las aguas. Es uno de los ríos más explotados del mundo y la mayoría de su caudal está represado en grandes embalses como el LAGO MEADE, en la frontera de Nevada y Colorado, de donde se deriva el agua de LAS VEGAS, además de surtir el agua de LOS ÁNGELES, que es la Megalópolis más grande de EU, y en 20 años ha bajado su nivel considerablemente. Actualmente fluye 20% menos del agua de hace 100 años y se reparte entre muchos más millones de habitantes e industrias. Lo anterior hace indispensable un nuevo pacto binacional de los derechos del agua del río con las variantes y flujos reales al día de hoy y tomando en cuenta los futuros efectos del CAMBIO CLIMÁTICO.

Se empezaron a tomar medidas extremas ya muy tarde y son medidas de restricción en los estados de NEVADA, COLORADO Y CALIFORNIA, y entrarán en funcionamiento en el año 2023, lo cual ocasionará próximamente disgusto y problemas sociales, especialmente en California, donde se tienen los consumos per cápita de gua más grandes del mundo y donde a pesar de ser como estado la sexta economía del mundo, simplemente se pueden quedar sin agua en un futuro cercano. Imaginemos los efectos económicos negativos por consecuencia de los efectos ecológicos en una economía como California al tener restricciones de agua. El efecto en nuestro país se aprecia en la presa llamada EL CARRIZO, que cada vez capta menos agua y es con la que se riegan miles de hectáreas de cultivo en Baja California. La solución que está tomando en este caso CONAGUA es también -como en EU- de emergencia, sin atacar los orígenes y es comprar agua del ACUÍFERO de Mexicali, con los consecuentes costos de extracción y conducción de esta agua. También se empezará a ver afectada nuestra industria maquiladora por la racionalización del agua y se verá afectado el empleo a millones de trabajadores en nuestra frontera norte.

Como conclusión, y como sostenemos desde hace años en diversos temas ecológicos de esta columna, es mucho más barato afrontar los problemas ecológicos PREVENTIVAMENTE que reaccionando tarde, como lo estamos haciendo. Nosotros, género HOMO SAPIENS y ciudadanos del mundo, tenemos memoria muy corta y nuestros políticos mal llamados dirigentes están distraídos en conservar el poder y en el caso especial de nuestro país el TEMA AMBIENTAL no existe en sus agendas, por lo que está en nuestras manos el inicio de la solución, no esperemos a que otros lo hagan. Lo que más puede ayudar e impactar es un CAMBIO EN NUESTROS HÁBITOS DE CONSUMO con cambios muy sencillos, empezando desde los más sencillos en nuestra vida diaria: usa menos papel, servilletas, papel higiénico, usa menos agua, abre la caliente a la mitad y también usarás la mitad de fría con el mismo efecto, consume local, ve a los mercados, usa lo menos posible tus vehículos, no cambies de coche si el que tienes está en buen estado, usa el mínimo de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano, etc; etc; etc. TUS HIJOS Y NIETOS TE LO AGRADECERÁN O TE LO RECLAMARÁN, ES TU ELECCIÓN.