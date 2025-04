Sin errata

La noche de bodas fue espectacular. La bella y voluptuosa desposada llevó a su maridito al culmen de todos los deliquios; lo condujo a inefables extremos de sensualidad. Jamás había él conocido placeres semejantes ni goces parecidos. La ardiente novia dejó al Kama Sutra a la altura de “Rosas de la infancia”, el candoroso libro para niños escrito por María Enriqueta, la alondra de Coatepec. No obstante lo anteriormente dicho el casado presentó una queja. Al terminar el apasionado trance le reclamó a su flamante esposa: “No eras virgen”. Con una pregunta respondió ella a la objeción: „¿Te gustó lo que te hice?”. Admitió el ahíto marido: “Mucho”. Otra pregunta le hizo la muchacha: “¿Y crees que todo eso lo aprendí por correspondencia?”. (Hasta donde recuerdo instituciones como la Hemphill Schools ofrecía cursos por correo para aprender a arreglar planchas, licuadoras y radios de bulbos, pero no para enseñar las artes de colchón. Eso se aprende sólo con la práctica, y cuando ya no se puede practicar -lo dijo Vargas Llosa-, se usa la imaginación)... Al salir a la luz de las farolas públicas después de estar en la cómplice oscuridad de El Ensalivadero, umbrío paraje a donde acuden por la noche las parejitas en plan húmedo, el joven Pitorrango observó con alarma que al techo de su coche le habían salido unos como picos. Su compañera le explicó: “Te dije que antes de empezar a hacer aquello me dieras tiempo de quitarme los zapatos”. (De tacón aguja eran los zapatos de la dama, altos y puntiagudos; no de tacón panela, bajos y achatados)... Un tipo le comentó a sus amigos de mesa en el Bar Ahúnda: “Afrodisio, mi hermano soltero, playboy y mujeriego, me anunció que se va a casar. Dice que ya está harto de hacer el amor, y quiere irlo dejando poco a poco”... Tengo una linda colección de erratas y dislates periodísticos. De cierto joven demasiado fino pa’ frontera escribió el diario de su localidad: “Fulanito de Tal se tomará unas vacaciones que le fueron recomendadas por su médico a causa de su excesivo ajotamiento”. Lo correcto era “agotamiento”. “Con su vestido color perla la señora Mengana lucía muy elefante”. El calificativo para la robusta dama era “elegante”. Una nota de sociedad: “En la subasta organizada por el colegio tal las alumnas estuvieron vendiendo hasta el ano- (pasa a la página 4) checer”. Y en una foto sobre la cual se leía la palabra “Cobijas”: “’Esto es precisamente lo que me hacía falta’, dijo el señor Obispo cuando una monjita se las dio”. Pues bien: no hay despropósito ni errata si escribo que Trump es un ídolo con pies de burro, en vez de escribir “de barro”. Su popularidad, en efecto, está bajando: algunos de sus antiguos partidarios se han deslindado de él y condenan sus erráticas acciones. Desde luego sigue teniendo adeptos. Los tiene Hitler, incluso en Estados Unidos. Lamentablemente entre ellos estuvo Charles Lindbergh, el célebre piloto que se apagó, pues de ser héroe pasó casi a ser traidor. Entre nosotros la ceguera o venalidad de algunos los lleva a seguir alabando a López Obrador, pese a las aplastantes evidencias que lo muestran como uno de los dos peores presidentes que ha tenido México, siendo el primer el otro López, Santa Anna. El mundo se le vendrá encima al desorbitado ocupante de la Casa Blanca, y su propio país le volverá la espalda si quienes en hora mala lo eligieron vuelven a la razón. Bien dijo Lincoln, que tan bien solía decir: “Se puede engañar a toda la gente parte del tiempo, o a parte de la gente todo el tiempo, pero no se puede engañar todo el tiempo a toda la gente”. Después de eso, ¿qué más puedo yo decir?... FIN.