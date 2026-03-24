Sistema bancario en México

El verdadero poder no es controlar

a los demás, es controlarse uno mismo. Quien domina su mente no

es esclavo de sus impulsos, no se

deja arrastrar por la ira, el miedo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

o el deseo. El que no se controla,

será controlado por el mundo.

En días pasados se llevó a cabo la 89 Convención Bancaria en Cancún, QR, organizada por la Asociación de Bancos de México. En este evento asistió como invitada de honor, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y sus comentarios fueron los siguientes: "la banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado, pero necesitamos que le de más, y por eso la mejor noticia con la que nos podemos ir es que van aumentar los créditos", destacó. En México, el 97 % de la población adulta (aprox. 78 millones de personas) tiene acceso al sistema financiero, incluyendo bancos, sucursales y corresponsales bancarios, según datos de la Condusef. Durante el 2025, BBVA México, reportó por sí solo 32.6 millones de clientes, con una participación del 22 % del mercado. Los bancos principales en nuestro país son: BBVA, SANTANDER, BANORTE y BANAMEX. Existen otras instituciones financieras que no son bancos como tal, pero forman parte del sistema: Casas de Bolsa, Aseguradoras, Afores y Sociedades Financieras Populares. Existen 11,834 sucursales bancarias en el país, de 52 bancos que operan y también se cuenta con 64,285 cajeros automáticos. Hay 37.4 millones de tarjetas de crédito expedidas en el país.

La principal función de los bancos es cuidar y canalizar el dinero de ahorradores e inversionistas a personas que solicitan préstamos para distintos fines. En la estructura del Sistema Bancario Mexicano las autoridades y organismos reguladores son: Banco de México (BANXICO), que es el banco central abocado al control de la inflación y emite el dinero. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diseña las políticas financieras. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es quién supervisa a los bancos. Dentro de los temas más importantes tratados en esta Convención fueron los siguientes: digitalización de la economía, esto con la intención de reducir el uso de efectivo y aumentar pagos digitales. Pagos digitales en casetas, gasolineras y servicios, así como el impulso a transferencias electrónicas. Se destacó la importancia de la banca para el crecimiento económico y la inversión en México y se pidió mayor apoyo a la inversión en infraestructura y proyectos productivos, ya que la banca tiene recursos disponibles para su financiamiento. Un tema muy especial fue la propuesta para la participación de la banca en el financiamiento a infraestructura y energía con el objetivo de fortalecer la economía y reducir la dependencia energética. Como tema principal se insistió por parte del Gobierno Federal el otorgamiento de créditos a micro y pequeñas empresas que son clave para el crecimiento económico del país.

Las conclusiones a que se llegaron en esta Convención es que la banca debe de ser clave para el desarrollo económico. Que se apueste por más crédito, digitalización e inversión. Todo ello con la intención de lograr un crecimiento incluyente. Al cierre de esta Convención la doctora Sheinbaum mencionó: "Trabajaremos en generar estabilidad, pero debe haber más financiamiento, y la banca puede desempeñar un papel decisivo". El crédito, por sí solo, no resolverá los problemas estructurales del país. La baja productividad, la informalidad y la debilidad institucional siguen siendo obstáculos relevantes. El problema de fondo no es únicamente la falta de financiamiento, sino la mala asignación de recursos en la economía. El sistema bancario en cualquier nación, es la columna vertebral de su economía.

P.D. En un mundo lleno de mentiras, la boca

que se atreve a decir verdades se convierte

en el arma más perseguida, porque la verdad

incomoda, pero, aunque intenten callarla,

siempre encuentra la manera de salir a la luz.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! MARZO DEL 2026.