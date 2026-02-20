Su genio y su figura

Tenía 40 años ya, y no se había casado. Se llamaba Dorotea; era de condición económica modesta, poco agraciada, y además daba a la gente qué decir, pues en su afán por encontrar marido no dudaba en incurrir en ciertas ligerezas. Un libelista anónimo le hizo este dístico que corrió con fortuna entre los habitantes de Santiago: "Todo tienes, Dorotea: / eres pobre, cusca y fea". Resulta que llegó al pueblo un curita joven. Y sucedió lo increíble: se enamoró perdidamente de Dorotea. Tan grande y exaltada pasión sintió por ella que un buen día -o mejor, quizá, una buena noche- huyó del pueblo llevándosela consigo. Al poco tiempo se supo que había colgado la sotana. (¿Para qué la colgaba? Con levantársela habría tenido). Se supo también que había contraído matrimonio civil con Dorotea, que de ese modo alcanzó el culmen de la felicidad. Bendito sea el Señor, que a nadie desampara. El padre Siordia, párroco de Santiago desde hacía muchos años, comentaba el sonado asunto meneando la cabeza: "¡Pendejo! -decía refiriéndose al huido-. Si alguna vez yo dejo el sacerdocio me iré en potranca fina, no en mula vieja". Don Adolfo no había salido nunca de Santiago, su lugar de origen. Unos amigos lo invitaron a ir a la Ciudad de México: se trataba de expresar el apoyo de los santiaguenses a cierto político que aspiraba a ser gobernador del Estado. Cumplida la comisión los viajeros fueron a un restorán a merendar. El local era de postín: su interior se mantenía en penumbra, alumbrada cada mesa por un pequeño velador. Todos pidieron un café. Don Adolfo, que sufría molestias del estómago, pidió un té de manzanilla. Sirvió las tazas el mesero, y los santiaguenses trabaron conversación mientras bebían de ellas. Don Adolfo ni siquiera tocó su taza: no le dio un solo trago al té. "¿Qué le pasa, don Popo? -le preguntaron con extrañeza los demás-. ¿Por qué no se toma su tecito?". "Me da asco -respondió don Adolfo-. ¿No se fijaron que al mesero se le cayó el escapulario en mi taza?". Y es que don Adolfo no conocía las bolsitas que se ponen en las tazas con agua caliente para hacer el té. Estuvo en Santiago un señor que componía canciones. Traía con él un ayudante que lo seguía a todas partes cargando una hielera con cervezas heladas. "Maestro -le dijeron sus anfitriones-. ¿Para qué trae a ese muchacho cargándole cervezas? Tenga la seguridad de que a donde vaya le invitarán todas las que quiera". Respondió el artista con preocupación que casi llegaba a miedo, con miedo que casi llegaba a terror: "¿Y si no me invitan?". Aquel compositor era Claudio Estrada, talentoso y sensible autor, entre otras bellas canciones, de "Albricias", "Todavía no me muero" y "Contigo", el gran éxito de Los Panchos. Óscar Bernal hizo dinero a base de trabajo, y consiguió por fin su sueño de poner una gasera, la primera que en Santiago hubo. Llevó a su mamá a que viera las excelentes instalaciones de la empresa. "¿Qué le parece, ´amá?". "Precioso todo, m´hijo -respondió la señora-. Lo único que no me gusta es el nombre que le pusiste a tu negocio". "¿Por qué, ´amá?" -se inquietó el flamante empresario. "Caray, m´hijito -vaciló la señora-. Eso de ´Bernal Gas´"... Sabrosas anécdotas de ese hermoso lugar de México, Santiago Ixcuintla, Nayarit, tan lleno de rica historia y tradiciones. Debo estos relatos al ingenio de José Antonio Vallarta, extraordinario narrador. Cada ciudad de nuestro maravilloso país, todos sus pueblos, tienen su genio y su figura, sus personajes emblemáticos. Guardar su memoria es tarea de gente que ama a su solar nativo. Preservar la raíz es preservar el árbol... FIN.