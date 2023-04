Sumar, ¡nos queda todo por hacer!

A diferencia de lo que ocurre en México, nuestros hermanos españoles nuevamente nos sorprenden con un extraordinario proyecto ciudadano de izquierda progresista (sé que es un pleonasmo, pero hoy, no todos quienes se dicen de izquierda son progresistas). A la cabeza, una mujer, Yolanda Díaz, profesional de la política y actual Vicepresidenta Segunda, quien se desmarca desde ahora, de cualquier tipo de tutela pues ha aformado de modo categórico: “Yo no soy de nadie”; Yolanda se ha colocado lejos del ala más radical de “Podemos”, pretende construir y articular un proyecto de coalición, bajo un esquema de unidad con fuerzas políticas de izquierda coincidentes en lo medular, pero reconociendo y respetando sus diferencias. Ha dicho desde Madrid que quiere y puede ser la primera Presidenta del Gobierno Español, el proximo diciembre. “Sumar”, se vuelve entonces más que en un partido político en una plataforma que se antoja distinta a lo visto hasta ahora en España, donde derechas e izquierdas están muy identificadas en extremos radicales, sin duda, esta apuesta que encabeza Yolanda se sustenta en una gran alianza entre les, las y los más progresistas. El mayor activo de “Sumar” es que ha sido capaz de aglutinar a lo que sus integrantes han denominado: “inteligencias colectivas”, que pasan por la escucha activa y el dialogo circular (el de a deveras), donde 35 grupos de trabajo se han fijado una meta por demás ambiciosa, presentar, no a España sino a toda Europa un Nuevo Contrato Social para la siguiente década. Como base de este proyecto se identifican vertientes que por primera vez se colocarían en su agenda como prioridades: auténticas políticas públicas con orientación feminista, bajo el lema “cansadas de tutelas”, Yolanda ha dicho nunca más a que las mujeres en política sean utilizadas por el patriarcado que perpetúa esquemas alquilosados en la búsqueda y el ejercicio del poder público. Otra de las grandes temáticas que incorpora la construcción de su propuesta es la agenda ambiental, bajo una transación ecológica donde se pretendería que España abandonara en los próximos diez años las energías fósiles; respecto a la vida económica, “Sumar” le coloca el adjetivo “decente” al trabajo, tal como lo hace la Agenda 2030 como una forma de dignificación del mismo, donde la libre empresa se comprometa socialmente con las comunidades y el plantea, en donde el mayor activo sean las personas y no el lucro. La nueva izquierda que encabeza el movimiento “Sumar”, podría lograr convencer a un electorado español casi todo urbano, que ha votado cada vez menos luego de la gran crisis y antes de la pandemia, “Sumar” va por el español que no le entusiasmaron las posturas radicales de Pablo Iglesias en “Podemos”, y menos le agradan los excesos del Partido Popular y en obvio ni las derechas que bien pueden representar fuerzas neofascistas anti derechos. De triunfar en diciembre el proyecto español “Sumar”, se enviaría un potente mensaje de éxito para México, donde las izquierdas moderadas de todos los partidos políticos (incluso quienes podrían asumirse como de derecha), bien podrían construir una plataforma común, no en torno al liderazgo de una o uno, sino verdaderamente repensar la vieja política vertical latinoamericana y colocarse desde lo horizontal, tal como lo ha hecho “Sumar” con sus 35 temas, líderes con expertis en todas y cada una de las áreas de la función pública para conformar un gran acuerdo político, Yolanda lo va logrando en España, y, ¿si lo intentamos en México?, personas valientes y capaces por supuesto que las hay. Excelente lunes. Los sigo leyendo en este correo:

