“Supuesto” es una de las tantas palabras Schrödinger del español. Es y no es. Eso es lo rico del español y otros idiomas, su elasticidad y sus cambios. Decimos “por supuesto” para asegurar que sí, que claro. También “se da por supuesto” lo que creemos que se hizo y usamos el adverbio “supuestamente” para decir que algo “puede ser” verdadero o falso, que no estamos seguros.

Muchos supuestos son presentados como noticia a contentillo de políticos, (seudo)periodistas, trolls o todo tipo de ociosos.

En esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó de supuestamente ordenar el lanzamiento de misiles contra objetivos iraníes donde supuestamente había bombas nucleares a proclamar el fin “eterno” de la guerra entre Israel e Irán y ya hasta anda siendo candidateado al Premio Nobel de la Paz por este poder de su palabra. Estados Unidos desde que es potencia se ha proclamado como “sheriff del mundo” y ha atacado o invadido países en nombre de la paz y de la seguridad terraquea. ¿Supuesta guerra? Todo se vale en estos tiempos: un supuesto atentado le aseguró “su puesto” en este nuevo periodo. Algo así como en la películas Machete (Robert Rodríguez, 2010) o Wag the dog (Barry Levinson, 1997).

Prometer no empobrece y el límite del lenguaje de Trump (y otros dirigentes, electos o no) es la posibilidad de votos y las alabanzas que pueda recibir de “los suyos”. Ya después viriguan, como aquel que invadió Columbus. Trump bautizó a esta escena como “la guerra de los 12 días” y aseguró haber acabado con el supuesto programa nuclear iraní. Ahí no para su “supuesticidad”: este viernes lanzó un comunicado mediante el cual dio «por concluidas TODAS las negociaciones comerciales con Canadá, con efecto inmediato», luego de que su vecino del norte anunciara aranceles contra los anunciados por Trump.

La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en una comparecencia ante el Senado: «No nos intimidarán. Y mantendremos a América Segura, gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo de Irán, sino de Rusia, de China y México. De cualquier adversario extranjero, ya sea que intenten matarnos físicamente o intoxicando a nuestros hijos con drogas».

Todo abona a ciertas “narrativas”, depende quién las quiere imponer y cómo se cuentan. No es coincidencia que en Televisión Azteca hayan pasado el domingo anterior las películas Starship Troopers y Día de la Independencia, donde Estados Unidos lidera un ejército mundial en contra de invasores extraterrestres. En la segunda, son un viejo piloto, un científico y un soldado los que muestran el heroísmo mostrado durante el ataque a los invasores, que ‘casualmente’ es el 4 de julio, día de la Independencia gringa.

Transcribo aquí fragmentos de discursos sobre temas que ojalá podamos conocer más y nos lleven a diálogo y mejora. Las interpretaciones son muchas y hay que revisar pros y contras de todo lo que circula en redes.

¿Qué dice la llamada «ley censura»? Según el abogado Luis Fernando García (arroba tumbolian en X, antes Twitter) «tras las reformas recientes la «Ley de Protección de Datos Personales» no protege los datos personales. Permite a autoridades de seguridad tratar datos sin consentimiento de las personas titulares prácticamente cuando se les de la gana. (ej. art. 64 II, III y IX)».

Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que en Puebla la ley sobre ciberacoso vulnera la libertad de expresión: «el texto del artículo 480 presenta ambigüedades que podrían dar lugar a restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión, particularmente cuando se trate de opiniones, críticas o manifestaciones en contextos de interés público».

¿Qué quiso decir la ex no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller? «Muchas felicidades a nuestra presidenta por su cumpleaños, de parte de la familia López Gutiérrez. Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México». Cuando algo no sobra es suficiente, suponemos.

Nos vamos esta semana con esto dicho por el papa León XIV: «Donde se silencia a un periodista, se debilita el alma democrática de un país. La libertad de prensa es un bien común irrenunciable. Los que ejercen esta vocación con conciencia no pueden ver apagada su voz por intereses mezquinos o por miedo a la verdad».

Que nos vaya bien en el segundo semestre de este caótico año.

Nos leemos la próxima semana, por supuesto.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com