Todo y nada

Un miércoles más

Con anuncios de Plan B

De reformas descafeinadas

Con un brusco cambio de clima

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Con las chamarras en el clóset de invierno y los preparativos para la Santa Pausa que es igual a vacación.

Estamos también entre los arrebatos de un Donald que sí parece un pato dé Disney solo que de unMundo bizarro y frente a una guerra insensata, frente a un partido del trabajo que se opone a la esencia de su nombre y que rompe con su madre biológica una vez que ha probado el poder independiente de ella.

Y abajo: el ciudadano X, los pronombres personales yo y tú y nosotros que solo vemos como por arriba y por abajo circula el poder legítimo y el de facto. Un ciudadano desorientado por decir lo menos, manipulado por decir lo más.

Y yo, parte de esa masa crítica que ve la realidad como espectador de un partidazo de tenis de mesa, tan veloz que me es imposible seguir los golpes, la ubicación de la pelota y mucho menos el marcador

¡Suerte nos dé la vida!