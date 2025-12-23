Trabajar de informal

Los impuestos son la fuente de vida

de la burocracia, del ejército, de los curas

y de la corte. En una palabra, de todo

el aparato del poder ejecutivo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Karl Marx, El 18 brumario de Luis Bonaparte

Cada vez crece más la economía informal de México. Según la medición preliminar que el INEGI publicó este pasado 17 de diciembre, representaba 23.4 por ciento del producto interno bruto en 2013, cuando empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bajó a 22.8 por ciento en 2018, pero en 2024, al concluir el sexenio de AMLO, ascendía ya a 25.4 por ciento.

En octubre de 2025, nos dice la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, 55.7 por ciento de una población económicamente activa de 62.5 millones laboraba en la informalidad, un incremento sobre el 54.1 por ciento de octubre de 2024.

Una de las razones es la debilidad del mercado laboral formal, a pesar de que al gobierno le gusta presumir que ha logrado los máximos niveles de empleo en la historia. En noviembre de 2025 se reportaron 22.8 millones de empleos con registro en el IMSS. La presidenta Sheinbaum presumió el 8 de diciembre que era "un muy buen dato de nuestra economía", un nuevo registro histórico, pero no aclaró que en octubre 33.9 millones trabajaban en la informalidad, muchos más que esos 22.8 millones.

Tampoco dijo que entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025 solo se crearon 194 mil empleos nuevos, muchos menos que el millón que la economía debería estar generando al año para dar trabajo a las nuevas generaciones. De ese número, además, por lo menos 130 mil son repartidores y conductores que dan servicios a través de plataformas digitales, como Uber, y que no representan empleos nuevos, porque ya trabajaban formalmente, aunque como independientes. En este diciembre se espera, como todos los años, una disminución en el número de empleos formales por el término de los contratos laborales temporales.

Si bien hasta noviembre de 2025 hemos visto todavía un aumento en los empleos formales registrados en el IMSS, el número de patrones mostró ya una contracción: pasó de 1,060,486 en noviembre de 2024 a 1,036,119 en el mismo mes de 2025. Es una baja de 2.3 por ciento.

No sorprende. La burocracia para registrar y operar empresas es cada día más complicada. Los impuestos y las cargas sociales son más altos. La informalidad es una respuesta popular a la complejidad y el costo de crear una empresa o un empleo formal.

Que la informalidad esté creciendo es un problema muy importante para el futuro de nuestro país porque la productividad de la economía informal es significativamente menor a la de las empresas formales. Si bien 55.7 por ciento de la población con actividad económica trabaja en la informalidad, su esfuerzo solo genera ese 25.4 por ciento del PIB que cité al empezar el artículo.

Las empresas informales carecen de incentivos para realizar inversiones que mejoren su productividad; viven, además, en la incertidumbre jurídica. Las medianas y grandes compañías pueden afrontar la creciente y costosa burocracia del gobierno y del SAT; han podido hasta ahora cubrir los fuertes incrementos del salario mínimo, pero las micros y pequeñas empiezan a sufrir.

Quizá ese sea el propósito del gobierno: acabar con las micros y pequeñas empresas y dejar solo a las grandes que puedan pagar fuertes cantidades de impuestos. Si ese es el propósito, van por buen camino. El problema es que 95.5 por ciento de las empresas de nuestro país son micros, o sea, tienen menos de 10 trabajadores. Representan en conjunto, sin embargo, 41.5 por ciento del empleo total del país. Pretender destruirlas o empujarlas a la informalidad es un riesgo muy grande.

Productividad

¿Por qué México no crece? La productividad total de los factores, como señala el INEGI, se ha contraído 0.51 por ciento entre 1991 y 2024. En el sexenio de AMLO, 2019-2024, bajó 0.3 por ciento. Si la productividad no aumenta, es imposible esperar crecimiento económico.

www.sergiosarmiento.com