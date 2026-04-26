El 5 de diciembre de 2022, apareció publicado en el periódico New York Times un artículo titulado: "La brillantez y la rareza de ChatGPT". El artículo, firmado por Kevin Roose, hacía referencia al nacimiento de los chats de inteligencia artificial (IA), ocurrido el 30 de noviembre de ese año. Roose comenzó su artículo con las siguientes frases: "Como la mayoría de los aficionados a la ciencia ficción, he pasado mucho tiempo preguntándome cómo recibirá la sociedad la verdadera inteligencia artificial, cuando llegue. ¿Entraremos en pánico? ¿Empezaremos a adular a nuestros nuevos amos robóticos? ¿La ignoraremos y seguiremos con nuestra vida cotidiana?".

A tres años y medio del nacimiento de la IA, esta tecnología ha irrumpido en nuestras vidas con rapidez y demostrado que es capaz de realizar tareas que antes hubiéramos considerado de ciencia ficción. Pero no hemos entrado en pánico, ni hemos considerado que la IA sea motivo de adoración. Al mismo tiempo, tampoco la hemos ignorado y sí la hemos adoptado. De hecho, está teniendo un gran impacto en muchas esferas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la economía.

Con respecto a esto último, es relevante para los países latinoamericanos el informe titulado: "Impacto económico de la inteligencia artificial en América Latina", elaborado por la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. Dicho informe fue hecho público en el año 2025, y en el mismo se analiza el impacto que está teniendo la IA en la región. El informe señala: "Entre las innovaciones tecnológicas más recientes, la IA destaca como una herramienta poderosa para las organizaciones que buscan ejecutar cambios significativos en el modelo de producción, lograr sus objetivos estratégicos y seguir siendo competitivas... Con sus avances más recientes, la IA surgió como una tecnología transformadora con el potencial de remodelar la economía y la sociedad, revolucionando la forma en que vivimos y trabajamos. La IA se está convirtiendo en una fuerza impulsora detrás de la automatización y la innovación en diversas industrias, ofreciendo inmensas oportunidades al tiempo que plantea desafíos únicos desde las perspectivas económica, legal y ética".

El informe de la CEPAL encuentra una situación preocupante para Latinoamérica, y señala que la región está rezagada con respecto a la mayoría de las economías avanzadas en términos del gasto en IA, que es apenas una cuarta parte del que debería ser. De manera adicional, el informe encuentra que, si se analiza la tendencia reciente, "...se puede apreciar como la región no parece estar registrando grandes variaciones en el gasto desde 2019. Esto es una tendencia preocupante, dado que desde 2019 se ha producido una importante variación del gasto de la IA en el mundo, especialmente en Asia-Pacífico –esencialmente liderado por China y Estados Unidos– pero no así en América Latina".

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Latinoamérica enfrenta también un problema de escasez de fuerza laboral altamente calificada. Así, de acuerdo con el informe CEPAL: "Considerando que la palanca de aumento de la productividad a partir de la adopción de la IA pasa por la fuerza de trabajo calificado, América Latina enfrenta un entorno desafiante, lo que podría rezagar el impacto agregado de la tecnología a menos que se implementen políticas agresivas de educación general".

En el contexto latinoamericano, según el informe CEPAL, Chile es el país que está a la cabeza en la educación universitaria, seguido de Colombia y Argentina. México, en donde el 22 por ciento de la población mayor de 25 años cuenta con estudios universitarios, ocupa el cuarto lugar, empatado con Brasil. Este porcentaje contrasta con los porcentajes respectivos de algunos países asiáticos, como Corea y Japón, que son de 55 y 59 por ciento, en forma respectiva.

Por supuesto, además del porcentaje de graduados universitarios, es necesario cuidar la calidad de los programas educativos, lo cual implica que dichos programas sean atendidos por profesores con las más altas calificaciones posibles. En el caso de la formación de especialistas en IA, y dada la rapidez con que se desarrolla dicho campo, es necesario que los profesores sean al mismo tiempo investigadores en lA, para que puedan estar en permanente actualización. De otra manera, los programas educativos quedarían rápidamente obsoletos.

En una reflexión final sobre el tema, traeremos a colación un comentario hecho recientemente por el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN, relativo al entorno familiar en el que se desenvuelven los niños en Latinoamérica. Señala Oppenheimer que, en países asiáticos como China, Japón y la India, existe una obsesión por la educación de los hijos, y las familias emplean grandes recursos para que se preparen lo mejor posible. En contraste, en Latinoamérica esta obsesión por lo general no existe. Así, los jóvenes pensarían primero en ser futbolistas que en convertirse en físicos nucleares o especialistas en IA. De este modo, la solución del problema de la educación en Latinoamérica, y en particular en México, pasa no solamente por las escuelas, sino también por el entorno familiar.

Y al llegar a este punto, y una vez que se ha identificado el problema, mas nos vale resolverlo a la brevedad, si no queremos perder el tren bala de la IA.