"Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?".

Mateo 2 1-2

El secretario de economía, Marcelo Ebrard, ha pedido el despliegue de la Guardia Nacional y ha activado una alerta especial en aduanas y puntos fronterizos para evitar el ingreso al país de tres perversos contrabandistas. Tienen su base de operaciones en oriente, pero vienen a México en los primeros días de cada año a traer mercancía ilegal.

Estos peligrosos delincuentes son Melchor "N", de tez blanca; Gaspar "N", de apariencia oriental; y Baltazar "N", de raza ¿afrooriental? A su cártel se le conoce como el de Los Tres Reyes Vagos. Cada año introducen millones de unidades de mercancía de países con los que México no tiene acuerdos comerciales sin pagar los debidos y recientemente aumentados aranceles.

El secretario de economía ha advertido que los aranceles son malos y producen inflación sin proteger los empleos cuando se aplican en Estados Unidos, pero en México son una barrera milagrosa que protege la economía nacional y salvaguarda empleos.

Este pasado 11 de diciembre el secretario Ebrard celebró la imposición de nuevos aranceles y el aumento de los ya existentes a niveles de hasta 50 por ciento a productos de países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Se enorgulleció en especial de que los nuevos impuestos recaudarían 70 mil millones de pesos (aunque olvidó mencionar que los pagarían los mexicanos) y protegerían 350 mil empleos.

La banda de los Reyes Vagos, sin embargo, persiste en sus actividades criminales. No solamente introduce mercancía ilegal, sino que la regala entre los niños. Es un caso claro de competencia desleal, pero también representa una evasión fiscal que va más allá de los aranceles, ya que, al regalar la mercancía, los Reyes Vagos están evadiendo también el pago del IVA.

Las investigaciones sobre esta banda criminal han revelado otros delitos. La Secretaría de Economía pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que congelara las cuentas bancarias de los tres criminales, y las de todos sus parientes y amigos, aprovechando que ya nadie puede recurrir al amparo para impedir el congelamiento de sus cuentas; pero después de una intensa investigación, la UIF ha reportado que no hay ninguna cuenta bancaria en el país vinculada a alguno de estos sujetos o a sus familiares y amigos. Esto sugiere que los Reyes Vagos han evadido también el impuesto sobre la renta, lo cual los convierte en automático, según la nueva legislación en materia fiscal, en miembros del crimen organizado y terroristas.

El secretario Ebrard ha expresado su preocupación de que en muchos lugares del país hay grupos de la sociedad, especialmente menores, que esperan con alegría el arribo de estos terroristas. Por eso ha anunciado que los acusará del delito de disolución social, rescatando del olvido, como los granaderos, las prácticas de presidentes valientes anteriores al neoliberalismo que sí defendían a los mexicanos de los terroristas extranjeros. Por lo pronto, el gobierno ha prohibido la difusión de todas las canciones, los "vagocorridos", que hacen referencia a estos criminales.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la población para que esté atenta y reporte a la Guardia Nacional, ya debidamente militarizada, la presencia de estos delincuentes. Sabemos que se trasladan en un caballo, un camello y un elefante. Son una amenaza para la seguridad nacional y deben ser detenidos y castigados con todo el rigor de la ley. ¡Me canso ganso!

Delcy

Quizá sea mejor que Trump haya preferido reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. A ella le tocará obedecer a Washington o atenerse a las consecuencias. Una situación así habría sido imposible para un gobierno electo democráticamente. Delcy pertenece a la izquierda dura y autoritaria. Será una buena experiencia para ella.

www.sergiosarmiento.com