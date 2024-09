“Esa Patria tan mentada” es el título de un cuento del escritor rioverdense Jorge Ferretis (1902-1962). Y mucho muy mentada en estos días, en estos meses. Todo se va, dicen los políticos y repiten los medios, en defender o traicionar a la Patria, que en estos días se vuelve más tricolor que nunca.

En ese cuento (publicado en Tierra Caliente, los que solo saben pensar, 1935) un cargador indígena llamado Juan es objeto de burlas en la cantina de la ciudad por preguntar quién es la Patria, dónde está, ya que todos la celebran. “Pero güeno, digo yo, ¿pero quén es esa patria tan mentada?”, pregunta. Compra una botella de alcohol y se regresa en burro a su pueblo. En el camino, ya ebrio, tiene un diálogo con la Patria. Ella le dice:

«—Pobre Juan, que no sabes lo que piensas. Todos esos señores despilfarran en holgorios, mas no son sus dineros, siempre son los del prójimo. Cohetes, papelillos, es lo que se volvieron algunos de los centavos que a ti te quitan por vender tu leña. Como es tan humano holgar, festejan. ¿Un motivo? ¿Cuál hay mejor que yo, que no protesto? Pero me tienen, Juan, como dijeras tú, casi “tullida”. En la hora oficial muchos honores, sí, con muchos cantos; pero después me venden, Juan (y mientras llega comprador, me alquilan). Ojalá todos tus centavos se volviesen papelillos de colores: otros se hacen gangrena en manos que sobornan, prestidigitación, mujeres caras, discursos, y promesas, y muchas cosas más que tú no sabes entender. Y sangre, mucha sangre y muchas balas.»

Ya comentamos la acusación de “traición a la patria” al conocido capo que secuestró a otro conocido capo para entregarlo a Estados Unidos. El video de una actriz gritando a la cámara “¡Patria, Patria, tus hijos te juran...!” se volvió viral el día de las elecciones, esas que dentro de 15 días nos darán la toma de posesión de la primera Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Así se nos presenta aún este país el sentimiento de defenderlo mediante el ánimo beligerante. Las marchas a favor o en contra de la recién aprobada reforma judicial se presentan como muestra de heroísmo o de traición según el color del partido con que se miran. Igual lo es el papel que jugaron los Yunes padre e hijo en dicha aprobación, pues son panistas y tras un breve cambio contribuyeron a la mayoría legislativa oficialista.

Cuentan que Miguel Hidalgo no buscaba como tal la independencia ante España, sino resguardar nuestro territorio ante la embestida francesa a la “Madre Patria”. Y así seguimos, buscamos una cosa y resulta otra, nos enfrentamos a un enemigo común pero aguantamos a otros, acaso más nefastos, nos boicoteamos entre nosotros. Se hacen leyes, convenios y cambios de funcionarios y siguen muchos de los mismos (y otros con las mismas mañas).

Pueden compartirme por correo, si gustan, su idea de Patria, para publicarla en mi blog. Y es que tanto se ha escrito y en tan poco hemos coincidido.

Me despido esta semana con algunos versos del costarricense Jorge Debravo: “Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria. / Ni un cuchillo ni un rifle para nadie: / la tierra es para todos, / como el aire. // Me gustaría tener manos enormes, / violentas y salvajes, / para arrancar fronteras una a una / y dejar de frontera solo el aire. // Que nadie tenga tierra / como tiene traje: / que todos tengan tierra / como tienen el aire”.

POSDATA: Felicidades a Janitzio Villamar y todo su entusiasta equipo por la realización del III Foro Nacional de Poesía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue un lujo acompañar a Fabiola Amaro y conocer y escuchar a Mónica Reveles, María Macaya, Marco Antonio Gabriel, Berona Teomitzi, Francisco Navarro, Sandra Galina Fabela, Inti García Santamarina, Rosa María Esquivel, Dante Alejandro Velázquez, Lesly Sandoval, Luis Arteaga, Blanca Rocío Serrano, Ángel Sánchez Villa, Michelle Guzmán, Antonio Leal, Carlos López, Dulce Chiang, Lunamía, Karina Pérez, Juan Cu, Verónica Palacios, Hans Giebe, Julia Melissa Rivas, Edgar Rosas, Karen Ochoa y varios(as) más.

En otra actividad, acudimos a disfrutar una de las mesas de lectura del Festival de Poesía Manuel Andrade en la Universidad La Salle, en la que participaron los maestros José Manuel Recillas, Zulai Marcela Fuentes y José Javier Villarreal. Un gozo.