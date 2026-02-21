Trump, EU y su política de ataque directo a las fuentes alternas de energía

Esta ocasión empezaremos por el final, que es que el principal promotor de este ataque de frente a las fuentes alternas de energía, es decir SOLAR, EÓLICA, OCEÁNICA, HIDRÓGENO, etc., y que es Trump y su séquito de secretarios y de EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA. Muy pronto no estarán en este mundo y se irán como el más humilde de los obreros de los países pobres de Asia o de África que tanto critica, es decir exactamente como llegamos todos a este planeta, SIN ABSOLUTAMENTE NADA DE LO OBTENIDO LÍCITA O ILÍCITAMENTE EN ESTE MUNDO. Sin embargo, dejarán como "HERENCIA MALDITA", parafraseando a YA SABEN QUIÉN, miles de millones de toneladas extras de GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DEMÁS CONTAMINANTES en toda nuestra atmósfera, mismos que serán consumidos, respirados y comidos por todos y cada uno de nosotros, junto con los descendientes de este grupo de gente irresponsable que piensa que la felicidad se mide sólo en dólares.

¿Cómo logra esta meta la administración de EU? Es a través de DECRETOS PRESIDENCIALES y cambios en las políticas internas de ese país. Y es cuando vemos la semejanza de su presidente con nuestro expresidente AMLO, en sus ataques y recortes de presupuesto al SECTOR AMBIENTAL MEXICANO y nuestras HERENCIAS MALDITAS también, representadas por el TREN MAYA, REFINERÍA OLMECA, ATAQUE A LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR, etc.

Aunque el daño global del gobierno de nuestros vecinos del norte es mucho mayor que el que nos hereda AMLO, ya que EU es el responsable de más del 25% de los GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DEMÁS BASURAS INDUSTRIALES CONTAMNANTES emitidos desde la Revolución Industrial de 1850 hasta hoy, lo que define a EU como el país que más ha contribuido en la historia al deterioro del medio ambiente.

El gobierno de Trump en los 4 años de su primer mandato derogó 176 NORMAS AMBIENTALES para fomentar el uso de las energías mal llamadas verdes, para permitir a la industria petrolera seguir contaminándonos a todo el planeta, INCLUIDOS ELLOS MISMOS, además de salirse del ACUERDO DE PARÍS. No contento con lo anterior, en este segundo mandato y en tan sólo un poco más de un año ya ha modificado o derogado otras 315 NORMAS AMBIENTALES, totalizando en 5 años 491 ataques al medio ambiente mundial, lo cual con los años será más costoso que todos los muertos en nuestras guerras mundiales, más las guerras de ellos mismos, donde no les toca como COREA, VIETNAM, CAMBOYA, AFGANISTÁN, etc., etc.

Como remate a lo anterior, acaba de decretar que la EPA, que es el equivalente a nuestro SEMARNAT mexicano, ya no tiene autoridad para establecer límites de emisión de contaminantes a toda la industria petrolera y del transporte, o sea EL QUE PRODUCE EL PETRÓLEO Y EL QUE LO QUEMA, donde vamos incluidos indirectamente todos nosotros. Pero precisamente aquí es donde en lo personal debe de venir la reacción de cada uno de nosotros, al por medio de nuestra decisión de compra NO CONSUMIR DE MÁS estos dos rubros económicos; es decir, si pensabas comprar un coche de COMBUSTIÓN INTERNA, no lo hagas y busca un eléctrico y próximamente uno de hidrógeno, usa los menos combustibles que puedas, esto es por medio de autos más chicos y transportándonos lo necesario y sin excesos.

Para lograr los ataques anteriores se necesita un equipo muy bien estructurado y este equipo es comandado por el secretario de energía, CHIRS WRIGHT, quien antes de tener este hueso en el gobierno de EU fue director de la empresa de FRAKING más grande del mundo. Lo anterior producto de la CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL de nuestros vecinos a través del llamado LOVING EN EL CONGRESO DE EU, que no es más que la LEGALIZACIÓN DE LA MORDIDA que usamos aquí en Mexico abajo del agua. Creo que es más corrupto e hipócrita legalizarla como ellos.

A todo lo anterior debemos agregar los efectos inmediatos de la INVASIÓN A VENEZUELA, que explicamos ECOLÓGICAMENTE hace algunas semanas en esta columna.

Qué sucederá con estos 491 ataques a nosotros HOMO SAPIENS de todo el planeta incluidos ellos mismos y sus hijos y familiares ¿? Lo primero, retrasar nuestras metas de no pasar de aumento de 2 grados la temperatura global. Muchos de esos ataques podrán revertirse en los siguientes años después de que la administración Trump termine sus negocios petroleros y con el triunfo de un presidente más consciente de su responsabilidad ecológica ante su familia, su país y ante el mundo. Pero esto sigue en manos del pueblo estadounidense, ya que en estas elecciones intermedias de 2026 tienen la opción de frenar a través del congreso, esta campaña en su contra y contra todo el mundo, y en 2028 elegir a un presidente que se oponga radicalmente a las políticas ambientales del actual y DEROGUE LO DEROGADO¡¡¡¡

Mientras esto sucede, los CHINOS pacientemente como lo enseña su cultura, van apostando cada vez más por políticas ambientales y ENERGÉTICOS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES, conscientes de que son los SEGUNDOS EMISORES de contaminantes actualmente. Como ejemplo sólo veamos la cantidad de autos chinos eléctricos en circulación en nuestro país.