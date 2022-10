¿Un colapso en el horizonte?

Como sabemos, durante los siglos VIII y IX de la era cristiana, la civilización maya de las tierras bajas del sur de la península de Yucatán entró en declive y eventualmente colapsó. Las causas que llevaron a este colapso no han sido completamente clarificadas. Se ha especulado, sin embargo, que podría haber sido originado por un cambio climático que habría ocasionado una mega sequía y un desastre agrícola. Se ha especulado también que un cambio en el clima habría sido un factor para el colapso del imperio romano de occidente, y al respecto se sabe que una serie de erupciones volcánicas provocaron un descenso en la temperatura ambiental en el siglo VI después de Cristo que se prolongó por 150 años.

Dadas las experiencias pasadas ¿podría el cambio climático por el que está actualmente atravesando el planeta tener alguna consecuencia para la civilización contemporánea? Un artículo de opinión publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences expresa algunos puntos de vista al respecto. Dicho artículo fue publicado por un grupo de investigadores encabezado por Daniel Steel de la British Columbia University en Canadá.

En su artículo, Steel y colaboradores definen el colapso de una civilización como la pérdida de la capacidad social para mantener las funciones esenciales de gobierno, especialmente las de brindar seguridad, garantizar el imperio de la ley y proveer los elementos básicos para la subsistencia, tales como la comida y el agua. Los investigadores consideran tres posibles escenarios. En un primer escenario, el colapso social debido al cambio climático se da en localidades aisladas y vulnerables, mientras que otros lugares han sido capaces de adaptarse al impacto climático. En este escenario, el colapso social se da a un nivel local. En un segundo escenario, el colapso se da en áreas más extendidas, incluso a nivel nacional, pero habrá áreas urbanas de gran extensión y gobiernos nacionales que sufrirán los efectos del cambio climático pero que sobrevivirán al mismo. Los autores se refieren a este escenario como “mundo roto”. Finalmente, en un tercer escenario, habrá un colapso global de la civilización.

Como mencionan Steel y colaboradores, el impacto del cambio climático sobre la civilización puede ser directo, dando lugar a sequías, inundaciones, calores extremos y otros eventos climáticos que ponen en peligro a la agricultura y a las reservas de agua, al igual que a otros elementos esenciales para la civilización. El impacto puede ser también indirecto, en cuyo caso el cambio climático genera efectos sociales negativos. Por ejemplo, una sequia podría afectar severamente a la producción de alimentos y con esto generar una hambruna e inestabilidad social. Un impacto indirecto también ocurre cuando los impactos climáticos internos, directos o indirectos, generan vulnerabilidad ante amenazas externas; amenazas de guerra o de epidemia, por ejemplo.

¿Qué tan real es que se produzca un colapso de la civilización como consecuencia del cambio climático? Como arguyen Steel y colaboradores, si bien algunos expertos se muestran escépticos al respecto, no es posible descartarlo. Así, por ejemplo, la fusión del permafrost por el calentamiento global exacerbaría el cambio climático e incrementarían las probabilidades de un colapso social. Hay que señalar que el permafrost es una capa del subsuelo, fundamentalmente en las regiones frías de hemisferio norte, que se encuentra congelada de manera permanente y que su posible fusión alarma a los expertos, pues liberaría grandes cantidades de gases de invernadero.

En todo caso, consideran Steel y colaboradores que la probabilidad de un colapso de la civilización por el cambio climático no ha sido evaluada con la suficiente extensión y profundidad haciendo uso de métodos científicos. En su opinión, esta posibilidad ha sido abordada mayormente por novelistas, filósofos y cineastas, y no por los científicos, y esta situación debería cambiar. Y si así fuera el caso, una vez que se entiendan las causas que han llevado a las civilizaciones al colapso, podríamos hacer uso del conocimiento adquirido para evitar el colapso de la nuestra.

Y como bono extra, quizá podamos entender qué fue lo que llevó al colapso de los mayas del sur de Yucatán.