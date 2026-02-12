Un "cuervo" con parvada

"No hay mal que dure cien años,

ni dos botellas de tequila Gran Patrón Piedra Extra".

En un lugar de Washington en los Estados Unidos, un integrante de una de las familias mexicanas más poderosas económicamente, la sexta, con una fortuna que se calcula en 7 mil 600 millones de dólares, y que su tequilera cotiza en la Bolsa de Valores, se reunió con un enlace del equipo de seguridad nacional de Estados Unidos de la administración de Donald Trump.

El asunto: -Un Presidente Municipal esta institucionalmente extorsionando y amenazando a mi empresa tequilera en Jalisco, México-.

El tequila más vendido en el mundo con treinta y cinco millones de cajas y con una venta importante en los Estados Unidos de más de cinco millones de cajas de nueve litros. Asimismo, la familia tequilera tiene proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos, como "Agave Holdings", que va desde Miami hasta Minneapolis, que dan cuenta de 464 mil 515 metros cuadrados en propiedades, con un valor de más de mil millones de dólares.

"Las Margaritas" son bien saboreadas por los gringos, por otro lado, hay inversionistas norteamericanos de White Bridge Capital, una firma que es dirigida por exbanqueros de Citigroup, con fuertes inversiones con la familia tequilera mexicana. Con otro tema coyuntural, en Jalisco viven cerca de 70 mil norteamericanos.

Fue escuchado y atendido, el dosier que entregó el magnate tequilero llegó a varios "lugares": A la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de ahí pasó con el Secretario de Estado, para terminar finalmente con el Director del Buro Federal de Investigaciones (FBI).

En un campo de Golf en Miami, se ordenó, que por medio del embajador estadounidense en México, le indicaran al nivel más alto gobierno mexicano: -Take matters into one´s own hands "tequilero"-.

Poco después, fue detenido el Presidente Municipal de un municipio de Jalisco y tres de sus colaboradores-secuaces, acusados de extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado.

TAPANCO: En Mexico los municipios y alguna que otra entidad federativa, son estrictamente recolectoras de dinero para grupos criminales. Y lo que se viene: El año que entra se "renovaran", perdón por la palabra, más de mil ayuntamientos y 17 gubernaturas, congresos locales, para colmo de males se van a "elegir" a nuevos jueces, magistrados del poder judicial y diputados en el Congreso de la Unión.

La autopista de seis carriles de infiltración criminal en la política mexicana, esta ya terminada y sin control de velocidad, ni verificación, se juega el crimen, el todo por el todo el año que entra, la cooptación total del aparato "democrático".

Como dice Don Arturo Pérez-Reverte: "Los políticos son parásitos de nuestra basura, de la que todos nosotros generamos"...completaría, y de los criminales que estamos formando soterradamente.

