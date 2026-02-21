Una desgracia anunciada

Las radiografías de la catástrofe se han vuelto una terca crónica de deficiencias, aberraciones e ineptitudes que, si bien a algunos les parecían exageraciones, se han venido corroborando en diversos hechos y análisis. No se trata de que "se los dije"; en realidad, sería preferible que los críticos nos hubiéramos equivocado y el país estuviera en una mejor situación.

Con todo, más vale asumir la realidad y conocer los orígenes de las tragedias y sus actuales escenarios, con precisas explicaciones y responsabilidades. Podremos, así, ver con más claridad las claves hacia adelante.

Ya no sólo son las denuncias y evidencias dentro del país a cargo de informados periodistas y autores de libros (Scherer...), sino también las revelaciones o confirmaciones en el extranjero por parte de diversas instituciones, prestigiados medios de comunicación y países como Estados Unidos.

Bueno, no perdamos de vista los orígenes de todo ello y las motivaciones de los responsables de su desbordamiento estos años, para que los opositores en la sociedad podamos contar con mejores elementos que ayuden a hacer retroceder las desviaciones y los graves daños causados por una secta demagógica e inepta, que recuerda los peores dogmatismos religiosos. Como tal hay que enfrentarla.

Estos rasgos y sus pésimos resultados para el país, deben ser entendidos y difundidos con amplitud a fin de restarle bases o apoyos a un movimiento tan erróneo, deshonesto y contraproducente para México. Es increíble, pero muchos mexicanos siguen creyendo en ese absurdo histórico por distintas razones a pesar de sus fracasos y la cancelación de oportunidades hacia el futuro.

Sus estúpidas reformas cancelan libertades y matan la economía, con serios efectos sociales por un menor nivel de vida, que difícilmente les darían votos de gente bien informada. Hay que quitarles la sartén que tienen por el mango.

Si sus artimañas arteras les han sido tan útiles, ojo, habrá que usarlas ahora en contra de ellos. Tenemos que recurrir a la inteligencia que les falta, para compensar la perversa intuición que les sobra, además de usar números claros contra gente a la que no se le dan las cuentas más sencillas.

Pero nada de ello debe plantearse como insultos por su ignorancia o sus orígenes nacos (educación deficiente), pues eso enardece y aferra a tantos seguidores que se identifican con López Obrador, aunque ya se vislumbre un derrumbe desde el interior del morenismo, ayudado por relevantes factores externos, todo lo cual se tiene que aprovechar e impulsar aún más.

¿Y saben qué? Tampoco es cuestión de que Sheinbaum no le caiga bien a quien esto escribe, ni de que López Obrador me pueda caer muy mal. Eso sí, lo inaceptable es que esta dupla siga empujando la confirmada desgracia de una nación, lo que afecta a varias generaciones...

No sólo sufren ahora los muy pobres principalmente, sino que se trata de un régimen anti-humanista que en Educación (Marx no está solo), Salud y perspectivas económicas está destrozando el futuro de millones de niñas y niños mexicanos.

Habrá que hacerse cargo de lo que tenemos que hacer.

* "SI HOY TERMINARA SU sexenio, Claudia Sheinbaum pasaría a la historia como la presidenta que no fue. Arrinconada entre Trump y López Obrador, atrapada entre los narcos y los radicales de su partido" (Carlos Loret).

Junto con Raymundo Riva Palacio, este periodista está entre los más influyentes de México a partir de su información y su capacidad. Es lógico que también sea de los más despreciados y maltratados por el Jefe Máximo y su sucesora.

* "EL ENFERMO MENTAL LLEGABA muy de mañana, tomaba aire. Entonces sacaba un pañuelo blanco y gritaba: ´¡Pañuelito blanco... ya se acabó la corrupción!´. Y sus mascotas aullaban jubilosas. ¿Pero, qué creen? Hoy, México es de los países más corruptos del mundo" (leído en redes).

Aquí el dato duro es que el indicador comparativo, The Global Index on Corruption 2025, confirma la elevada corrupción en México. Con una calificación de 2.7 sobre 10 y en el 25% peor del total de países, este desplome nos sitúa por debajo de Irak o Pakistán y en compañía de Irán o Nigeria.

Algo similar ha sucedido con los indicadores de salud, educación, seguridad, democracia, derechos humanos, estado de derecho, crecimiento económico... Es lamentable que se cumplan los más malos presagios.

* "NADA ESTÁ PERDIDO SI se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo" (Julio Cortázar, en Rayuela).

