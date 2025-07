¿Único mando?

“La seguridad pública, es una resbaladilla muy resbalosa”.

Dentro de las muchas cosas que llaman la atención en las nuevas leyes para reestructurar, reconstruir y reinventar la seguridad pública versus nacional del gobierno federal, está la del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se imagina como un conjunto orgánico, articulado y funcional (dan por hecho una coordinación innata entre todo mundo que tenga que ver con seguridad y justicia), de principios, normas, instituciones, instalaciones, estructuras, técnicas, programas, políticas, procedimientos y servicios para lograr “seguridad pública”. Admite de igual manera, que todos los involucrados en materia de seguridad y justicia deben actuar con perspectiva de género, amor a la patria y federalismo cooperativo, respeto a los derechos humanos con enfoque diferenciado e incluyente. Pues bueno, hasta ahí se entiende el espíritu de la ley aspiracional y utópico.

Pero lo que resalta de la ley, es la minimización -en caso de que alguna vez hayan creído en su relevancia-, en las Policías Municipales; surge nuevamente el fantasma del Mando Único, sí, el de Felipe Calderón, vaya coincidencia del principio de subsidiariedad aniquilado y reformado.

Con esta nueva ley le dan mucho “power” a las entidades federativas, ya que dentro de sus obligaciones y competencias está la de realizar lo necesario para garantizar el Derecho a la Seguridad Pública en su territorio en coordinación o no con los municipios; de igual forma, la de formular, dirigir y coordinar la estrategia de seguridad pública de su estado, alineándola con la estrategia nacional de seguridad pública. Y, por otro lado, le da facultades para establecer el Mando Único o coordinado (cosa por demás compleja), con los municipios de su entidad.

Ningún Gobernador podrá ya escurrir el bulto de la inseguridad y la violencia en su territorio, ¡No soy yo, son los Presidentes Municipales, que no le entran! No más, tienen ya las herramientas para poner orden en su territorio, no hay excusas que valgan, al final, las facturas de la violencia criminal, tendrán que pagarla los Gobernadores, ellos solitos. Municipio que no se coordine con el Estado, Mando Único, punto.

TAPANCO: A su vez, a las instituciones policiales de los municipios les obligaran a contar con Certificación Institucional; un estado de fuerza de por lo menos un policía por mil habitantes; el 100% inscrito en el registro nacional de personal de seguridad y; un 75% debe contar con certificado único policial.

“El Gobernador Constitucional del Estado de ___________, asume de manera inmediata y temporal, el Mando Único Policial de la policía preventiva municipal de___________ (Póngale Usted estimado lector el Estado y Municipio), con el objetivo de restaurar el orden y la seguridad pública ahí”.

No obstante, decía Siro el epicúreo: “El que manda mal, pierde la autoridad de su mando”.

