Vacaciones transformadoras

Esta semana fuimos testigos en diversas redes sociales de reveladoras fotografías en las que fueron captados tres íconos del gobierno federal de la transformación y uno más hijo del otrora fundador del movimiento que “ellos dicen” esta regenerando la nación, los cuatro disfrutando de unas merecidas vacaciones, haciendo realidad el contenido del más social de los artículos constitucionales, el 123 que otorga a los trabajadores derechos fundamentales mínimos, como el salario y las vacaciones.

Así, en un mundo en el que es difícil esconderse de las cámaras y menos si eres una figura pública en tu país, se observó a Mario Delgado Carrillo, actual Secretario de Educación, ex dirigente nacional del partido guinda e impulsor de la “escuela saludable”, que ahora nos obliga a los padres de familia a comprar alimentos sin sellos para combatir la obesidad infantil, (son unos genios diría José Antonio Meade), bueno pues ese mismo caballero, degustaba en el RIB Beef & Wine de Lisboa en Portugal, un platillo que seguramente tenía más calorías de las que se permite comer a las infancias mexicanas, pero bueno él ya está algo crecidito y sabe lo que le da a su estómago y más si la cartera de la austeridad repúblicana también se lo permite.

En otra de las fotografías vimos también al senador y ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, en compañía de su señora esposa en uno de los restaurantes más importantes de la madre patria, el mismísimo Flor y Nata del hotel Rosewood Villa Magna donde dicen, -quien ha ido- se desayuna exquisito, casi tan bien como los desayunos que se pueden elaborar con las despensas del bienestar.

En otra escena, pudimos apreciar al ex panista veracruzano de apellidos Yunes Linares quien, en otro tiempo llamaba en sus videos “loco” a Andres Manuel, padre del senador a quien cada día del resto de nuestras vidas recordaremos por haber entregado con su voto la independencia del Poder Judicial, pues a don Miguel Ángel Yunes Linares, se le observó disfrutando de las azules playas de Capri en Italia, quizá porque las playas veracruzanas ya no son tan seguras, mire Usted lo que les pasa a las maestras jubiladas en ese Estado (gobernado por sus nuevos amigos guindas) por no querer pagar cuotas a los malandros extorsionadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y bueno, para cerrar la semana de las incómodas fotografías, don Andrés Manuel López Beltrán, “Andy” (como le seguiremos diciendo de cariño quienes no lo queremos o hasta que se convierta en dato protegido), se le vio en compañía del diputado federal Daniel Asaf Manjarrez, eso sí, se observa a “Andy” haciendo fila en el buffet (porque ahí no se puede brincar a la militancia, -digo-, a los comensales) del costoso Hotel Okura en el Japón del sol naciente.

Los seguidores de la transformación (fundadores y conversos), aunque he escuchado más a conversos que a fundadores defender a sus nuevos líderes diciendo que es su derecho vacacionar, lo cual es cierto, dicen también que lo hacen con el producto de su trabajo, eso también puede ser cierto en el mejor de los casos. Otros, en defensa un tanto pueril que suena más a esa vieja frase: “sí, pero el PRI robo más” señalan que en los “gobiernos neoliberales” los políticos también vacacionaban de lo lindo.

Saque Usted sus conclusiones, yo les dejo las mías para amigos seguidores actuales y los que pragmáticamente pretendan pintasre el guinda en próximas aventuras electorales, les dejaría tres máximas: 1. Que no hay nada más solidario con el “pueblo bueno” que restregarle en su cara la posibilidad de vacacionar (como cualquier beneficiario del bienestar) en Lisboa, Madrid, Capri o Tokio, esos lujos no se los daba ni Obama. 2. Que “No traicionar” es uno de los mandamientos fundacionales del movimiento regenerador, si esa palabra verdaderamente tiene algún sentido, con sus actos no sólo traicionan al “pueblo”, se traicionan a sí mismos. 3. Que “no somos iguales”, nos queda claro,… son peores.

Esta columna se escribe bajo el amparo de la libertad de expresión, como derecho humano fundamental -todavía hoy- garantizado por nuestra Constitución y por Tribunales Federales Independientes.

Lo sigo leyendo en este correo:

jorgeandres7826@hotmail.com.