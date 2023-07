Vaciando el mar de Cortés

(Segunda Parte)

Continuando: Analizando el impacto de la pesca comercial en gran parte en situacion ilegal, primero recordaremos que esta situación viene desde hace décadas, incluso en el propio viaje de Jacques Cousteau hace casi 40 años está documentado un barco de nacionalidad coreana con sus bodegas llenas de peces marlín pescados ilegalmente en aguas mexicanas de el mar de Cortés. ¿Por qué aguas mexicanas?, Recordemos que por convención internacional los países son dueños de las 200 millas náuticas de mar fuera de sus costas (MAR PATRIMONIAL) en este caso implica que el mar de Cortés en su totalidad es nuestro ya que nunca excede las 400 millas naúticas de ancho. Lo anterior implica que tenemos otros 3 millones de kilómetros cuadrados de México, además de los 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra continental. Así de favorecido es nuestro país. Imaginemos cómo lo cuidamos si no alcanzamos con las leyes y presupuestos actuales a cuidar nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados continentales. Siempre reiterando que en el sector gubernamental existe gente muy comprometida y capacitada que no puede trabajar con una legislación obsoleta y un presupuesto recortado totalmente.

En este recorrido personal de la Baja California tuvimos la oportunidad de estar en el ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE BAHÍA DE LOS ÁNGELES, que entre áreas TERRESTRES Y MARINAS, comprende mas de 500,000 hectáreas. Es decir 5,000 km2, es decir 1,000 km2 más grande que todo el estado de Tlaxcala. Para este año tiene de presupuesto federal directo 285,000 pesos, más 600,000 de otro rubro, más 1,000,000 por cobros de entradas a dicho parque. Cada entrada a mar en el ANP cuesta 104 pesos mexicanos. El total de su presupuesto anual no llega a 2 millones de pesos (¡!!!) para gastos de operación más administrativos lo cual hace imposible su funcionamiento y por lo tanto controlar la pesca ilegal. Con los resultados que saltan a la vista.

Para muestra un botón. Una semana antes de nuestra estancia o sea a mediados de este mes de junio de 2023 en la zona se detectaron 13 BARCOS DE PESCA DE SARDINA ilegales en la zona de la Bahía de los Ángeles. De inmediato fueron reportados por los habitantes y pescadores y guías de PESCA DEPORTIVA. Las 3 personas que trabajan en dicha ÁREA NATURAL PROTEGIDA no tienen ni una lancha de remos para controlar esto y hacer los reportes y confiscaciones necesarias en este caso de las 13 naves. Dieron aviso a la MARINA NACIONAL, quienes tampoco tienen naves en la zona (UNA MARINA SIN LANCHAS) que hoy con la guerra de CALDEÓN-PEÑA NIETO-AMLO se dedican a labores que no son dentro del mar, por eso los vemos hasta en San Luis Potosí que no tenemos agua. Llegaron 3 días después de el reporte cuando ya no había un sólo barco.

El daño en este solo caso, que se debe de repetir cientos de veces en el MAR DE CORTÉS, implicó según las propias autoridades de el Area Protegida (¿???) Que cada uno de los 13 barcos tienen en sus bodegas 80 toneladas de sardina que multiplicados por 13 nos dan 1,040 TONELADAS DE SARDINA pescadas ilegalmente por la flota pesquera de Sinaloa, además de quitar alimento a delfines y miles de otros peces ya que la sardina es la base de su alimentación junto con las ANCHOVETAS, al estar en las redes atrapan a delfines, ballenas, lobos marinos etc; y las sardinas al estar confinas en las redes mueren ahogadas y aplastadas provocando que suelten aceite de sardina en el mar que incita el instinto de las aves marinas, GAVIOTAS, PELÍCANOS y demás aves costeras a sumergirse a pescar muriendo atrapadas y muchas de ellas ahogadas al no poder volar por quedar empapadas sus plumas en aceite de sardina impidiéndoles volar. Basado en estudios de los biólogos de la zona se calcula que mueren entre 18 y 30 mil aves marinas anualmente por esta causa.

Y lo peor es que solo el 5 % de las sardinas se utiliza para consumo humano, el resante 95 % se utiliza para hace alimento de animales en general o sea GANADO O NUESTROS PERROS Y GATOS. Imaginemos el pecado que cometemos como sociedad y que todos somos responsables, este tesoro vivo acaba en los platos de nuestros perros y gatos. Hay alimentos de perros que tiene soya en su mayoria y son más baratos que los alimentos aceitosos que les compramos a nuestras mascotas y que contribuimos con su compra a esta catástrofe ecológica.