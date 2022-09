Y... ¿Qué paso? ¿Por qué no esperaron el fallo?

“Si las autoridades municipales de esta capital, llegaron a un acuerdo de pago con los ejidatarios de LA LIBERTAD, se van a meter en un gran problema porque no está resuelto el fondo del asunto, es decir, si esos terrenos son de su propiedad o no, porque la causa del incidente de violación a la suspensión está viva y no puede darse por terminado el juicio”. Añadió el exalcalde Nava Palacios que: “aún no está resuelto el de la VERDAD JURÍDICA y el incidente de la VIOLACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, y por eso continúa vivo y se tiene que resolver, porque además, hay un bien a tutelar que es el bien de la sociedad”.

“Se debe dilucidar si el puente se construyó sobre el ejido o no, o si se hizo bien o mal o si los recursos invertidos en esa obra se ejercieron bien o no”.

Por otra parte, el pago que hizo recientemente el Ayuntamiento actual, a los ejidatarios, supuestamente afectados por la obra municipal, puede constituir sin lugar a dudas, un grave delito de malversación o desvío de fondos públicos:

1. Porque no se ha acreditado que el terreno supuestamente afectado, forme parte del ejido.

2. Porque tampoco se ha demostrado su legal propiedad

3. Porque la única institución pública facultada para delimitar los predios pertenecientes a los ejidos, definiendo sus dimensiones y límites, es el REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN), el cual ya emitió su dictamen en el que se comprueba claramente que la obra municipal no afectó ni tocó siquiera por sus extremos, los tres polígonos que constituyen el Ejido La Libertad, y por ende, no hay daño alguno que reparar.

Por último, también procedería de acuerdo con la ley, aplicar al Ejido y a otros predios cercanos a la obra municipal una REVALUACIÓN CATASTRAL de las superficies que se beneficiaron con la obra MUNICIPAL, y un incremento proporcional y justo al impuesto predial que deben de pagar cada año.

Creo que es improcedente, por injusta e ilegal, la intensa campaña, pagada con fondos del erario municipal, propiedad de los ciudadanos de San Luis Potosí, en contra del Ayuntamiento anterior, que parece no tener otro propósito que el de manchar la imagen limpia de sus integrantes, para tratar de justificar la arbitraria inhabilitación perpetrada por el congreso actual, vergonzosamente sometido al ejecutivo estatal, y aplicar su venganza contra 11 de los miembros de aquél Ayuntamiento, que denunció penalmente, con documentos y pruebas sólidas, las múltiples irregularidades en que incurrió la administración municipal del período 2015-2018.

Es un abuso de poder e ilegal estar pagando esa campaña negra emprendida por el actual alcalde Galindo Ceballos, con dinero público, porque eso también constituye el delito de peculado y malversación, además del delito de difamación, y porque el ayuntamiento presidido por el Lic. Xavier Nava Palacios, salió con las manos limpias y todos sus miembros están radicados aquí, en nuestro municipio, listos para responder a cualquier acusación que se emprendiera en su contra. Además de que todas sus cuentas públicas fueron presentadas en tiempo y forma al congreso y a la opinión pública, conforme a la Ley de Transparencia.

Si existe una sola prueba de que alguno o varios de los miembros del Ayunta miento 2018-2021, incurrieron en enriquecimiento indebido, o alguna otra transgresión a las leyes, QUE LAS PRESENTEN Y SE PROCEDA CONFORME A LA LEY, Y SI NO, DEJEN DE ESTAR DIFAMANDO A CIUDADANOS LIMPIOS QUE SIRVIERON CON HONOR Y LIMPIEZA A NUESTRA COMUNIDAD, pero igualmente, que se les dé curso a las denuncias contra la administración 2015-2018, que sí tienen soporte documental y apoyo público y que están en espera de que la autoridad competente proceda conforme a derecho.

alr020637@gmail.com

PD.- Saludo hoy, y como siempre agradezco a los lectores su atención, después de mi ausencia bisemanal de este espacio de libertad de opinión, que nos brinda PULSO.