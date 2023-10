Singapur, ejemplo a imitar

“No tengas miedo

Singapur es una pequeña isla-ciudad-país, conformada por una isla mayor y 62 islotes, éstas, ubicadas en el Sudeste Asiático y al sur de Malasia. Cuenta con una población total de 5 millones 637 mil habitantes y con ello, es la nación número 115 de la tabla de población, con una alta inmigración. Su esperanza de vida es de 83 años y la ubica en el cuarto nivel mundial (el más alto rango lo tiene España, el segundo Suiza y el tercero Australia). Dentro de su historia moderna, en 1942 y hasta 1945, este país fue invadido por Japón y en 1955 se tuvo la elección de su primer ministro Lee Kuan Yew, hombre que convirtió a Singapur en una potencia económica, luego de ser colonia británica durante décadas. En 1963 se fusiona con Malasia y a los dos años, se separan. Su fortaleza económica se debe a qué tuvieron la visión de saber utilizar su ubicación estratégica de la comunicación entre Asia Oriental y países occidentales, siendo un gran puerto libre ya que actualmente es considerado como el segundo con mayor actividad por tonelaje de carga. Tiene la tasa de natalidad más baja del mundo y cuenta con el mejor aeropuerto en todo el orbe, tanto en carga como en personas. Singapur, es el país con menos corrupción del mundo con un índice de 0.10 homicidios por cada 100 mil habitantes. El porcentaje de inmigrantes llega al 44 % de la población total.

Su desarrollo económico da inicio con tres puntos claves: la creación de manufacturas, el desarrollo de obras de infraestructura productiva y una alta inversión en educación pública. Aunado a esto, Singapur ha fomentado su prosperidad económica y adoptado medidas para promover la innovación, estimular el espíritu de libre empresa e incrementar su fuerza de trabajo. A partir de 1965, su economía ha crecido a un promedio del 9 % anual y desde 1990, se convirtió en una de las naciones más prósperas del mundo, con una fuerte economía de libre mercado y gran sector exportador industrial. Su producto interno bruto (PIB) durante el 2022, fue del 3.6 % y el PIB per Cápita, registró US 78,574 dólares (en el año 2012, fue de US 43,207 dólares), teniendo la posición número 8 en el ranking de 196 países calificados. Una estrategia que marcó el inicio a su crecimiento económico fue la compra de petróleo crudo, refinarlo y venderlo a buen precio a los buques que pasaban por su territorio, y de ahí vino la política de comercialización y las exportaciones, aprovechando su ubicación estratégica.

La política gubernamental, social y económica de esta pequeña nación, nos muestra la visión y aprovechamiento de las oportunidades qué muchos no visualizaron, al tener su ubicación y tomar el camino de la generación de riqueza y empleo en base a una apertura a la industria y a los servicios (esta ubicación estratégica, sólo es comparable a la que tiene México con Estados Unidos, contando con 3,200 Km. de frontera y 11, 000 Km. de litorales). En Singapur, se le da una gran protección a la economía local y se impulsa la educación, en especial a la técnica y tecnológica y ahí están los resultados. La autoridad es muy severa en el combate a la delincuencia y eso ha permitido que tenga una posición digna de ejemplo, ya que, con esa pequeña superficie, es modelo de prosperidad social y económica. Tenemos un buen ejemplo a seguir, máxime con las condiciones preferenciales que tiene nuestro país dentro de los Tratados de Libre Comercio Globales con que cuenta México.

