Planta Valles de Cemex rehabilita cantera y la convierte en refugio de biodiversidad

La Planta Valles de Cemex transformó una antigua cantera de arcilla en un espacio dedicado a la preservación del ocelote y más de 200 especies consideradas prioritarias en México. Por este proyecto, obtuvo la certificación de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), emitida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), lo que la posiciona como un caso destacado de integración entre actividad industrial y cuidado ambiental.

Se trata de la primera planta de Cemex en el país en alcanzar este reconocimiento, además de ser la única dentro del sector cementero con dicha certificación, lo que establece un precedente a nivel nacional. A nivel local, también sobresale al ser la primera en su municipio en lograrlo y una de las pocas áreas certificadas en San Luis Potosí, reforzando la relevancia de su modelo de conservación.

El proyecto ambiental no es reciente. Desde 2022, la planta llevó a cabo un inventario biológico que permitió definir una estrategia enfocada en la protección y recuperación del hábitat. A partir de este diagnóstico, se impulsaron acciones para rehabilitar el entorno natural.

Actualmente, el sitio alberga más de 200 especies de fauna, entre aves, mamíferos y reptiles, como el coyote, el armadillo de nueve bandas y el colibrí vientre canelo, entre otros.

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Como parte de las acciones implementadas, la empresa delimitó zonas específicas según los grupos de especies, instaló jardines para polinizadores, realizó jornadas de reforestación y desarrolló programas de educación ambiental.

Este esfuerzo fue reconocido con la certificación ADVC, en el contexto de los 120 años de Cemex. De acuerdo con Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, este tipo de iniciativas reflejan la posibilidad de equilibrar el desarrollo con la protección del entorno.

La certificación, con vigencia a largo plazo, respalda la continuidad del proyecto y lo consolida como una estrategia permanente más que una acción aislada. Con ello, Planta Valles fortalece el enfoque ambiental de la compañía y envía un mensaje a la industria sobre la viabilidad de avanzar en el desarrollo sin dejar de lado la conservación de los ecosistemas.