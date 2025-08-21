Transición de juntas a tribunales laborales avanza con amplia difusión en todo el país

Todos los gobiernos de las entidades han cumplido hasta ahora en la difusión de las nuevas medidas de Justicia laboral y del papel que juegan los tribunales laborales como sustitutos de las juntas de conciliación y arbitraje, y ya no se puede decir que no haya información a ese respecto, aseguró Isis Lizbeth Hernández Pichardo, directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal.

La funcionaria dijo que de manera específica en el caso de San Luis Potosí, se aprecia el cumplimiento de la normatividad, y percibe que a nivel local se ha buscado ajustarse a las nuevas normas en la justicia laboral.

Dijo que por ejemplo, percibe que en San Luis Potosí se difunden con amplitud las nuevas reglas de justicia laboral.

Observo que también está muy visto ya a través de las autoridades locales, que hay una amplia difusión acerca de la desaparición de órganos tales como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y la transición de los asuntos de los trabajadores a los tribunales laborales.

Aseguró que en materia de justicia laboral, las entidades federativas han venido transformando de manera acelerada sus prácticas y la información acerca de las instancias que resuelven los problemas.

Dijo que hay tarea por hacer pero ya ha avanzado mucho la difusión de la información para las entidades federativas, de manera paralela a lo que difunde a través de sus oficinas el Gobierno Federal.