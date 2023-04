13 cosas que no sabías de Elena Reygadas, la Mejor Chef Femenina del Mundo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Una vez más, la gastronomía mexicana está bajo la luz de los reflectores. En esta ocasión se debe al reciente anuncio del reconocimiento a "Mejor Chef Femenina del Mundo 2023", uno de los galardones que se revelan rumbo a la ceremonia de premiación de The World's 50 Best Restaurants: La mexicana Elena Reygadas, propietaria del restaurante Rosetta en la Ciudad de México, fue nombrada como Mejor Chef Femenina del Mundo 2023.

En Menú de EL UNIVERSAL destacamos 13 sobre ella.

1. Estudió Letras Inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México ya que leer y escribir eran dos de sus más grandes pasiones.

2. Siempre le gustó cocinar. Su abuela fue su primer contacto con la cocina, mientras que su padre colaboró para fomentar el amor por el bien comer.

3. Terminó la carrera de Letras Inglesas y se aventuró a estudiar cocina en el French Culinary Institute de Manhattan, en Nueva York.

4. Continuó con su entrenamiento culinario en importantes cocinas como la del restaurante español Fino y en Locanda Locatelli del chef Giorgio Locatelli.

5. Fundó Rosetta en 2010 dentro de una casona en la colonia Roma. Su cocina se basa en el respeto al ingrediente mexicano, con platillos inspirados en la gastronomía italiana y mexicana.

6. En 2014 fue galardonada con el premio Veuve Clicquot a la Mejor Chef Femenina de América Latina.

7. Su restaurante Rosetta ha sido parte de las listas culinarias más importantes del mundo. Actualmente se encuentra en la posición 60 dentro de la lista The World´s 50 Best Restaurants y en el lugar 37 en The Latin America's 50 Best Restaurants.

8. En 2019 publicó su libro "Rosetta", en el que no solo comparte recetas que marcaron momentos en la historia del restaurante, también reflexiona y plasma en papel qué es lo que hace posible que un plato llegue a una mesa, qué es lo que sucede tras bambalinas.

9. Los platillos que más recuerda de su abuela son el merengue con crema y fruta, mientras que las empanadas de mole o de verdura y los ostiones en escabeche le recuerdan a su otra abuela.

10. En casa de la chef Elena Reygadas se come de forma sencilla en el día a día. Opta por comida casera basada en verduras, leguminosas y frutas de temporada. No faltan el aguacate ni las tortillas y siempre hay pan.

11. Panadería Rosetta es otro de sus proyectos, en el cual se han hecho famoso el rol de guayaba. Su pan ha generado tal revuelo que se forman largas filas para poder comer o comprar en el lugar. Tanto la panadería como el restaurante se han vuelto puntos importantes para el turismo gastronómico.

12. La propietaria del restaurante Rosetta, Lardo, Café Nin, Bella Aurora, Lardo Pizzería y dos panaderías fundó la Beca Elena Reygadas, la cual está dirigida a impulsar el crecimiento profesional de las mujeres dentro del mundo gastronómico y fomentar la igualdad de oportunidades.

13. Siempre está en busca de balancear su exitosa vida profesional con la vida personal, pues es madre de dos hijas con quienes intenta pasar el mayor tiempo posible.