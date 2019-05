Alimentos que sobreviven al calor fuera del refrigerador

El calor en la Ciudad de México no ha cesado y muchos de nuestros alimentos se encuentran en problemas al descomponerse más rápido por las altas temperaturas, de esta manera las bacterias y virus se desarrollen velozmente.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, la temperatura del refrigerador debe estar a 4° C o más frío, preferiblemente entre 1 y 3° C.

Pero, ¿sabes qué alimentos sobreviven al calor fuera del refrigerador? Nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado señala los siguientes:

-Miel de abeja

Si se deja en el refrigerador se cristaliza y pierde demasiadas propiedades. Tenerla a temperatura ambiente conserva balanceado su pH y sus azúcares, además de conservar sus propiedades antimicóticas.

-Ajos y cebollas

A temperatura ambiente se pueden almacenar juntos, preferiblemente en un lugar donde haya circulación de aire y lejos de la luz, pero si se llegan a meter al refrigerador, el frío y la humedad hacen que se ablanden estos alimentos y pierdan ciertas propiedades.

- Cereales

Los cereales como el arroz, el amaranto o la quinoa sobreviven bastantemente bien al calor, por lo que es mejor dejarlos en la despensa.

- Aceite de oliva

Debe estar en un lugar fresco y sin luz para que no se altere su sabor.

-Pepinos

Una de las peores cosas que les puedes hacer a los pepinos es refrigerarlos porque odian el frío, mejor mantelos en el frutero para cuando se encuentren listos para comer.

- Café

El café es poroso y si se conserva dentro del refrigerador absorberá los malos olores y sabores, perdiendo sabor y humedad; por ello, es preferible conservarlo en un lugar fresco como en la alacena.

-Plátano, aguacate, manzana y piña

Estás cuatro frutas pierden sus propiedades al ser refrigeradas porque dañan las células, por lo que su piel tiende a oscurecerse. Dejarlas en un frutero y alejadas de la luz harán que conserven sus propiedades y sus deliciosos sabores, aún en temporada de calor.