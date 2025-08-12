Aumenta el precio del chile en nogada en 2025
El precio del chile en nogada se incrementa debido al alza en los ingredientes clave
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- En este 2025 los chiles en Nogada tendrán un mayor costo por el aumento de algunos de sus principales ingredientes, a pesar de que también bajaron otros como el chile poblano.
Si se toman en cuenta los precios promedio al consumidor de la Ciudad de México y Área Metropolitana que da a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este alimento de temporada costará 5% más que el año pasado.
Ello si se considera que, los ingredientes que tuvieron mayor aumento de precios son: la granada roja, ya que un kilo de ésta subió 26% de julio de 2024 al mismo mes de 2025, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
En ese mismo lapso, el kilo de la carne de res subió 16.8% y la de cerdo 9.5%, mientras que la almendra 16%. La crema aumentó 9.8%, el queso 2.5% y el azúcar 2.7%.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No todos los productos subieron de precios, hubo también bajas, el kilo jitomate saladette disminuyó 35.8%, la cebolla 35%, la manzana 4.2% y el chile poblano 22%.
Por valor, las personas gastarán más en comprar la carne que será el ingrediente más caro a 168 pesos el kilo de proteína de res; mientras que la de cerdo está en 133 el kilo.
La granada es otro de los ingredientes caros a 79 pesos el kilo, el chile poblano a casi 65 pesos kilo; el queso 128 pesos y la crema a 85 pesos el litro.
Mientras que lo más barato será el jitomate saladette a 24 pesos el kilo y el azúcar a 37 pesos, dijo GCMA.
no te pierdas estas noticias
Aumenta el precio del chile en nogada en 2025
El Universal
El precio del chile en nogada se incrementa debido al alza en los ingredientes clave
Chef Zahie Téllez Regresa con un Proyecto Gastronómico en CDMX
El Universal
La chef Zahie Téllez comparte detalles sobre su próximo restaurante en la Ciudad de México, prometiendo una experiencia gastronómica única.
La mejor carne para preparar tamales en casa, según expertos
El Universal
Del cerdo a la res, conoce los cortes ideales para lograr un relleno jugoso y lleno de sabor en este platillo tradicional mexicano