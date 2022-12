Avena, un aliado para aliviar la gastritis

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Cuando se padece gastritis más vale elegir bien los alimentos a lo largo del día si no se quiere después sufrir ardor y malestar general. Y una de las recomendaciones en ese sentido es la avena, un cereal que ofrece múltiples beneficios para la salud.

Empecemos por mencionar que la gastritis, de acuerdo con Mayo Clinic, es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago.

Si bien es posible que la gastritis aparezca de manera repentina, con el tiempo puede volverse crónica y producir úlceras y riesgo de sufrir cáncer de estómago. No obstante, para la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora con tratamiento y una correcta alimentación.

¿Cuáles son los beneficios de comer avena?

Seguro la conoces, pero quizá no sepas que la avena es un tipo de grano de cereal. Por lo general se comen las semillas enteras de la planta (avena), las capas externas de las semillas (salvado de avena) y las hojas y los tallos (paja de avena).

Se trata de un ingrediente con múltiples propiedades. Por ejemplo, como señala el portal especializado en salud, MedlinePlus, la avena puede reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre y ayudar a controlar el apetito al dar una sensación de saciedad.

A su vez Natural Medicines Comprehensive Database, una base de datos de medicamentos naturales, detalla que la avena contiene fibra y, dado que consumir una dieta rica en fibra reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, la avena resulta buena para el corazón.

También resulta buena para disminuir el colesterol malo y no solo eso, se ha comprobado que una dieta rica en cereales integrales, como avena y salvado, podría ayudar a prevenir la diabetes.

Es un cereal con excelente contenido de tiamina o vitamina B1 la cual es necesaria para la producción de energía y ayuda a tener una mejor concentración y memoria. Además, entre los cereales más consumidos en Latinoamérica, la avena es la que tiene el mayor contenido de grasas insaturadas.

Otro de los beneficios de la avena es que contiene antioxidantes, como vitamina E, compuestos fenólicos, flavonoides y avenantramidas que, de acuerdo con MédicoPlus, previenen la oxidación de las células que se vincula con el envejecimiento del organismo.

Ayuda a mantener huesos fuertes, pues su contenido de fósforo y calcio evita que se desmineralicen los huesos.

Por otra parte, según la Escuela Superior de Técnicas Parasanitarias, los aminoácidos de la avena estimulan la lecitina en el hígado, favoreciendo así la expulsión de toxinas. Y se ha observado que la ingesta de avena en edades tempranas disminuye el riesgo de desarrollar asma en un 50% debido a los efectos expectorantes que tiene este alimento.

Finalmente, a nivel tópico, la avena ayuda a reducir la hinchazón cuando se aplica sobre la piel.

Comer avena para aliviar la gastritis

Ha quedado claro que comer avena regularmente puede ser muy positivo para el organismo pero, si padeces de gastritis, vamos a decirte por qué es un cereal que debes consumir.

Si regularmente padeces de malestar, dolor punzante o ardor en la parte superior del abdomen que empeora después de comer es bastante probable que tengas gastritis.

No tienes que acostumbrarte al malestar, hay algunos alimentos que te ayudarán a estar mejor, entre ellos, la avena que, gracias a su fibra soluble previene y mejora el estreñimiento, aumentando el tránsito intestinal.

Además, ayuda a sustraer mejor las propiedades de lo que comemos y disminuye los ácidos biliares, lo que significa que el sistema digestivo tiene que esforzarse menos al procesar los alimentos, logrando que se liberen menos ácidos y evitando la irritación en las paredes del estómago.

Otra razón por la cual aliviará las molestias de la gastritis es que la avena protege las mucosas del estómago y actúa como prebiótico favoreciendo que crezca flora saludable en el intestino.

Respecto a la mejor manera de comerla para evitar las molestias, lo recomendable es integrarla en el desayuno, cuando el estómago está vacío, para que ayude a protegerlo a lo largo del día. Aunque una de las ventajas de la avena es su versatilidad, por lo que su consumo diario es fácil de integrar en diversas preparaciones, desde la más sencilla con fruta y leche hasta platillos elaborados.

Contraindicaciones de comer avena

Pese a sus múltiples beneficios, la avena también tiene sus contraindicaciones.

MedlinePlus señala que la avena puede causar gases e hinchazón. Por lo que la recomendación, si es que no la comes regularmente, es agregarla poco a poco a tu dieta.

Por otra parte, a las personas con enfermedad celíaca, es decir que no deben comer gluten, se les aconseja evitar la avena porque podría estar contaminada con trigo, centeno o cebada.

Finalmente la recomendación es consultar con un médico para estar seguros de que su consumo es seguro, en especial si se está en algún tipo de tratamiento.