Baja el colesterol con esta bebida con sólo dos ingredientes

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- La dieta es parte fundamental de una vida saludable, pues gracias a ella es posible que tu cuerpo trabaje como es debido, es por eso que cuando algún padecimiento se hace presente, además de los tratamientos médicos es indispensable mejorar tus hábitos alimenticios, así como incluir o restringir ciertos alimentos.

En el caso del colesterol alto, existen alimentos que resultan muy útiles para bajar sus niveles y lo mejor es que se pueden consumir en presentaciones muy atractivas, tal es el caso de esta bebida para bajar el colesterol malo.

Colesterol bueno y malo

Existen dos tipos de colesterol, el colesterol HDL (bueno) y el LDL (malo), y cada uno tiene funciones diferentes, la cuales, de acuerdo con Medline Plus son:

-El colesterol LDL son las siglas en inglés de "lipoproteínas de baja densidad". Se le conoce como colesterol malo porque al acumularse mucho en nuestra sangre puede bloquear las arterias de nuestro cuerpo.

-El colesterol HDL es conocido como bueno porque toma el colesterol del cuerpo y lo transporta al hígado que después desechará el colesterol de su cuerpo.

Tener mucho colesterol malo en la sangre forma una placa que se acumula en las arterias y provoca una enfermedad llamada aterosclerosis. Esta se puede presentar en más arterias del corazón, provocando que el flujo de sangre, y por lo tanto del oxígeno que necesita el corazón, no llegue en la cantidad necesaria provocando una angina de pecho. Si el flujo está totalmente tapado esto ocasionará un ataque al corazón.

Como pudiste leer, tener un buen nivel de colesterol LDL es muy importante. El nivel óptimo es menor de 100mg/dL. Arriba de 130-159 mg/dL es el límite, tenerlo arriba de eso es cuando se está en peligro.

¿Cómo reducir el nivel de colesterol malo?

Existen múltiples tratamientos. Desde cambios en el estilo de vida, medicamentos y algunos remedios. Aquí te presentamos uno específico que es una bebida con 2 ingredientes muy fáciles de obtener y delicioso.

Jugo de piña y limón

Ambas frutas, además de estar llenas de vitaminas y componentes increíblemente beneficioso para nuestra salud, tienen un factor cada una que las hace eficientes y recomendables a la hora de buscar bajar nuestro colesterol malo.

Como indican estudios realizados y publicados en National Library of Medicine la piña y el limón tienen capacidad antiinflamatoria y antioxidantes, ayudan a eliminar las grasas sobrantes de nuestro cuerpo y regulan la inflamación.

En el caso específico del colesterol LDL es que es eliminado gracias que la piña y el limón ayudan a reducir esa placa que se forma en las arterias, auxiliando al colesterol HDL que como anteriormente señalamos, ayuda a llevar el colesterol malo al hígado a un posteriormente va a deshacerse de todo el colesterol malo. Entonces, tomar un rico jugo de piña y limón es recomendado altamente.

Lo ideal es prepararlo por las mañanas para disfrutar de sus beneficios antes de comenzar tus actividades y darle un shoot de energía a tu día.