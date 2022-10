A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Cada 21 de octubre se celebra el Día Nacional del Yogurt, por ello, te contamos algunos de sus múltiples beneficios, además de una receta para que lo disfrutes de una manera sencilla y diferente.

Actualmente el yogurt es considerado uno de los alimentos más saludables y versátiles, convirtiéndose en un ingrediente imperdible para complementar un buen desayuno, postre y hasta comida. Los múltiples beneficios de comer yogurt lo convierten en el acompañante perfecto para consumir superalimentos, semillas, frutas y verduras, adicional a que tiene un alto contenido de probióticos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, sus siglas en inglés), los probióticos son microorganismos que al consumirlos, se mantienen vivos en tu intestino, ayudando a regular la flora intestinal y así digerir los alimentos con mayor facilidad. Ingerir probióticos en cantidades adecuadas activa la función de una especie de fortalecedor natural del sistema inmunitario, es decir, los probióticos son algo así como "bacterias buenas", una razón más para posicionar al yogurt como uno de los consentidos en esta ola saludable.

Ahora que sabes más sobre los microorganismos estrellas que conforman este producto lácteo, te presentamos 5 beneficios de comer yogurt, que no conocías y te harán amarlo.

1. Control del peso corporal

Evidencias científicas como el estudio realizado por investigadores de Harvard, publicado en la revista New England Journal of Medicine, comprueban que el yogurt es un aliado para el control del peso, pues se concluyó que las personas que consumían yogurt a diario, perdían alrededor de medio kilo cada cuatro años, lo que reduce el riesgo de padecer obesidad.

2. Fortalece el sistema inmunológico

De acuerdo con la Clínica Mayo, otro de los beneficios de comer yogurt radica en que previene resfriados y gripes, o en caso de ya padecer dichas enfermedades, ayuda a aliviar los síntomas.

3. Fuente de proteína

Por cada 100 gramos de yogurt consumes 3 gramos de proteína, y en el caso de yogurt griego la cantidad de proteína se duplica, esto lo posiciona como una buena fuente de proteína para llevar una dieta balanceada.

4. Reduce las infecciones vaginales

Los probióticos contenidos en el yogurt reducen la aparición de infecciones vaginales provocadas por hongos, esto gracias a que recubren la zona vaginal para impedir el desarrollo de dichas enfermedades.

5. Apto para intolerantes a la lactosa

A pesar de que el yogurt es un fermentado, es un alimento que tiene la lactosa parcialmente digerida, lo que lo hace de fácil digestión, sobre todo en comparación con quesos o leche.

El yogurt es mayormente utilizado en desayunos y postres, sin embargo incorporarlo en tu comida es también buena alternativa, recuerda que el yogurt sin azúcar puede jugar un papel salado en tu cocina, incluso puedes adoptarlo como un sustituto de crema. Aquí te dejamos una receta saludable y rápida para probar los beneficios del yogurt en un platillo salado acompañado de verduras.

Berenjenas con salsa griega

Ingredientes:

2 berenjenas

Aceite de oliva extra virgen

1/2 granada

2 yogurt griego

Queso feta

Jugo de medio limón

Pimienta negra

Sal

Albahaca

Procedimiento

1. Parte las berenjenas a la mitad de forma longitudinal, realiza pequeños cortes por las mismas y báñalas generosamente con aceite de oliva extra.

2. Envuelve las berenjenas en papel aluminio y mételas al horno (precalentado a 190°) durante 35-40 minutos.

3. Saca las berenjenas y déjalas enfriar.

4. Pela la granada

Para la salsa

1. Licúa el yogurt griego junto con el queso feta.

2. Pasa la mezcla a un bowl y ahí añade el jugo de limón, sal, pimienta y la albahaca.

3. Retira el papel aluminio de las berenjenas y unta la salsa de yogurt.

4. Sirve y adorna con los granos de granada.