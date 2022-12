Beneficios de las uvas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Un alimento que no puede faltar en las mesas de fin de año, son las uvas. Este delicioso fruto que tradicionalmente está relacionado con la buena suerte, la espiritualidad y la abundancia, tiene importantes cualidades nutrimentales y posibles beneficios para la salud. En Menú, te damos 12 razones para que las integres a tu alimentación.

12 uvas, 12 beneficios

1. Saludable y práctica colación. Son fáciles de encontrar, manipular y transportar.

2. Salud digestiva. Su aporte de fibra mejora la motilidad intestinal y actúa como prebiótico que mejora la composición de la microbiota.

3. Protegen piel y pelo. Las semillas de las uvas son ricas en vitamina E, micronutrimento relacionado con el cuidado de la piel y el pelo.

4. Vitamina B1 y B2 necesaria para el crecimiento y el desarrollo, así como B6 que se requiere para el metabolismo de las proteínas.

5. Presión arterial. Su aporte de potasio puede favorecer a las personas que padecen hipertensión.

6. Colesterol. Los compuestos antioxidantes de las uvas pueden ayudar a bajar los niveles de colesterol así como disminuir su absorción.

7. Salud visual. Las uvas verdes son ricas en luteína, zeaxantina y resveratrol, poderosos antioxidantes relacionados en la prevención de enfermedades oculares.

8. Memoria. El resveratrol puede proteger contra la enfermedad de Alzheimer al reducir la inflamación cerebral y eliminar un péptido relacionado con esta afección.

9. Ayudan a completar la ingesta diaria recomendada de frutas y verduras propuesta por la Organización Mundial de la Salud para prevenir enfermedades crónicas.

10. Sueño. Las uvas son fuente natural de melatonina, hormona que promueve el sueño y que regula el ciclo sueño y vigilia.

11. Sistema inmune. Son ricas en vitamina C, nutrimento relacionado con la modulación del sistema inmunitario.

12. Salud ósea. Recientes investigaciones en ratas sugieren que el resveratrol puede mejorar la densidad ósea aunque faltan estudios en humanos.

Datos curiosos sobre las uvas

- Una taza aporta solo 60 kilocalorías.

- Una taza aporta más del 25 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina C y K.

- La mayor concentración de antioxidantes se encuentra en la cáscara y las semillas.

- Las pasitas son uvas deshidratadas.

- Los españoles introdujeron las primeras uvas a América hace más de 300 años.

- Hay más de 60 especies y 8 mil variedades de uvas.

- Para obtener una botella de vino (750 ml) se requiere aproximadamente de un kilo de uvas.

- Debemos comer 400 gramos o 5 raciones al día entre frutas y verduras.