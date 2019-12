Beneficios de los romeritos, el platillo típico de Navidad

lega diciembre, el frio y con ello la temporada de deliciosas comidas familiares, por lo que normalmente nos olvidamos de la dieta, pero no todo es engordar, ya que algunos platillos como los romeritos o romerillos además de ser ricos son saludables.

Como sabes, esta temporada la gastronomía mexicana ofrece gran variedad de platillos para degustar, por lo que en esta ocasión te contamos qué tipo de nutrientes te aporta el comer romeritos.

El romerito es un quelite, que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), se deriva del náhuatl quilitl, interpretado como hierba comestible o verdura y suele usarse para aliviar problemas digestivos, intestinales, estreñimiento y parasitosis.

Este quelite salado se asemeja a la planta aromática de romero por sus hojas alargadas, pero son diferentes porque estos son más tiernos y carecen de aroma, por eso se utilizan en la preparación del Revoltijo como se le conoce al platilo de los romeritos, acompañado de mole, nopal y camarones.

Propiedades nutricionales de los romeritos

En su página El Poder del Consumidor informa que la planta de los romeritos aporta los siguientes nutrientes a este platillo:

- Son ricos en fibras, ayudan a la buena digestión.

- Contienen hierro y potasio.

- Aportan vitamina A.

- Son fuente de vitamina C, que ayuda a absorber mejor el hierro.

- Contiene sustancias bioactivas (fitoquímicos): clorofila, que protegen a las células de la oxidación y del daño del ADN.

Otro de los componentes de los romeritos es el mole, preparado con chiles, almendras, nueces, chocolate, entre otros ingredientes que le aportan a este platillo: vitamina A, que ayudan a la vista, vitamina C, la cual fortalece tu sistema nervioso; fibra para la digestión, así como hierro, magnesio, potasio, y ajonjolí, este último, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), ayuda a disminuir el colesterol en la sangre y combate el agotamiento físico y mental.

El camarón es otro ingrediente estrella de los romeritos, este tiene ácidos grasos como el omega-3 que ayuda a disminuir problemas cardiovasculares y enfermedades relacionadas con el miocardio; además beneficia en el embarazo, informa la SAGARPA.

Por su parte el nopal es un alimento con vitaminas y minerales, ayuda al sistema nervioso, inmunitario, circulatorio, digestivo y respiratorio. Esto por su contenido de fibra, vitamina A, B y C, antioxidantes.

Los romerillos a diferencia de otros quelites no se comen crudos, primero se escoge, se deshoja, se tira el tallo y la hojas se cuecen en agua para después escurrirse y finalmente agregarse al platillo o salsa que se esté elaborando.

Aprovecha la temporada y disfruta de este tradicional platillo navideño.