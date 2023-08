El precio de la hamburguesa de Lionel Messi en el Hard Rock Café

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El futbolista Lionel Messi sigue dando de qué hablar tras su llegada al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). El astro argentino debutó con un golazo y fue solo un detalle más para ganarse el cariño de los aficionados al club norteamericano y el de quienes aman a este deporte.

La revolución que Lionel Messi genera a donde quiera que vaya es increíble, y los papparazzis no le pierden pisada. El capitán de la Selección argentina firmó un excelente contrato con su nuevo club y se está acomodando, junto a su familia, a su nuevo ritmo de vida en el norte de América.

La hamburguesa de Messi en Hard Rock Café

Todo lo que rodea al astro argentino no solo tiene que ver con fútbol. Lionel Messi ha incursionado en diferentes proyectos como empresario y uno de ellos tiene que ver con la apertura de seis hoteles de primer nivel. Pero, además, en su llegada a Estados Unidos sumó un contrato con el Hard Rock Café en donde hay un bocadillo que lleva su nombre.

La Messi Burger es la exclusiva hamburguesa que ha sido inspirada en los gustos gastronómicos del delantero del mejor jugador del mundo. Lionel Messi es un adepto a los asados y las milanesas, por lo que la Messi Burger cuenta con doble carne empanizada, queso provolone, chorizo, cebolla roja, lechuga, tomate y la tradicional salsa ahumada del Hard Rock Café.

Quienes deseen degustar la Messi Burger no solo tendrán que ir al Hard Rock Café, sino que además deberán abonar $12.95 dólares por ella. El delantero del Inter Miami graba su nombre así también en el ámbito gastronómico y dejó en claro que su nombre ya es una marca registrada en el mundo por lo que, juegue o no juegue, el mundo siempre tendrá alguna para celebrar inspirado en el "Diez".