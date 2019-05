Beneficios del jugo verde en el desayuno

Existe una gran variedad de jugos, los cuales pueden ser preparados con diversos alimentos. Pero uno de los más conocidos es el jugo verde, esta bebida contiene frutas y verduras en su mayoría de color verde, que ayudan a nuestro cuerpo a trabajar mejor.

En "Menú" compartimos 5 beneficios de incluir esta bebida en el desayuno.

- Estimula el metabolismo

Sin duda uno de los beneficios más conocidos del jugo verde es que ayuda a mejorar el metabolismo. Los ingredientes del que está hecho aportan fibra y antioxidantes, componentes que estimulan el metabolismo.

Además, al contener pocas calorías también es una bebida recomendada para aquellos que quieren bajar de peso, solo recuerda que para lograr este objetivo el jugo debe tener en su mayoría verduras, debes mantener una dieta saludable y realizar por lo menos 30 minutos de actividad física.

- Aumenta la energía

En el desayuno lo ideal es consumir alimentos que te den energía a lo largo del día. Los alimentos verdes son ideales para esto y también reducen la fatiga mental, y qué mejor si los consumes en un rico jugo verde.

De acuerdo con el "Journal of International Medical Research", los alimentos verdes proporcionan micronutrientes que el cuerpo absorbe fácilmente, logrando así aumentar la energía.

- Disminuye la probabilidad de enfermedades cardiacas

El jugo verde contiene fitoquímicos, estos son sustancias que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, como los ingredientes de esta bebida.

Una investigación demostró que los fitoquímicos disminuyen la probabilidad de aparición de enfermedades cardíacas y cáncer.

- Previene el acné

Uno de los ingredientes del jugo verde es la espinaca, la cual está llena de vitamina A, que ayuda a cicatrizar heridas y a mantener una piel saludable. También contiene vitamina C, necesaria para la producción de colágeno.

Un estudio publicado por National Library of Medicine menciona que la espinaca puede prevenir la aparición de acné, además también puede ayudar a sanar la piel después de la aparición de algunos brotes.

- Efecto diurético

Esta bebida tiene un efecto diurético, al consumirla eliminas las sustancias o desechos que tu cuerpo no necesita. También se ha demostrado que el jugo verde ayuda a combatir la retención de líquidos.

Aunque el jugo verde tiene muchos beneficios, recuerda tomarlo con moderación ya que cuando se prepara con muchas frutas podría aumentar el nivel de azúcar en tu sangre debido a los azúcares que se encuentran en estos alimentos.