Campaña de WWF promueve la conservación de ingredientes básicos de la gastronomía mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El 60 % de los chiles verdes que se consumen en México vienen de China, y solo 4 de cada 10 son producidos en el país, reveló este lunes el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).



Por dicha razón, la ONG lanzó la campaña "Dale Chamba", que promueve la conservación de más de 1,500 especies fundamentales de la gastronomía mexicana que se han ido perdiendo por la crisis climática y la invasión de productos extranjeros.

"Si no se nutren igual (los cultivos) al cambiarlos de sitio el fruto cambia. Como los (chiles) serranos secos que vienen de China, que no tienen sabor, no tienen aroma, no tienen color, no hay pungencia", dijo a Efe la chef Silvia Cursain, profesora del Colegio Superior de Gastronomía, en el lanzamiento de la campaña.

El director general de WWF México, Jorge Rickards, señaló que "tenemos una riqueza cultural de más de 350 lenguas, 350 saberes tradicionales que se traducen en la cocina; más de 1,500 especies todavía forman parte de los ingredientes de la dieta tradicional de los pueblos de México".

Debido a que la sociedad ha restringido su dieta al "modelo de comida rápida", se han puesto en riesgo los cultivos de jitomate riñón, chile chilhuacle, chile pasilla mixe, chile poblano, pepita de calabaza gruesa, frijol vaquita, frijol ayocote, durazno criollo, pera de San Juan y manzana panochera.

No obstante, la pérdida de productos nacionales también se debe a que estos se consumen poco fuera de su región porque no presentan características estéticas populares en supermercados y hay un desconocimiento generalizado de cómo emplearlos.

"En mercados locales de Oaxaca o Yucatán vemos productos con extrañeza; pensamos que los han traído de otras partes y, dado que no sabemos qué son, no los guisamos. Eso es muy grave. Debemos revalorar, redescubrir toda nuestra cocina comunitaria, nuestra cocina histórica basada en los fundamentos del maíz", comentó a Efe el chef Ricardo Muñoz Zurita.

Rickards indicó que no solo es cuidar el cultivo sino el sistema tradicional de cultivo de la milpa. "El cultivo mexicano es vida, no es solamente el producto sino el concepto de milpa que implica polinización, que implica microorganismo, animales. Es cultura", señaló.

Asimismo, la WWF asegura que la variedad de frijoles mexicanos está desapareciendo de las cocinas del país, a pesar de que México cuenta con 50 de los 150 tipos de frijol que hay en el mundo, pues al día de hoy menos de una decena de hogares los siguen consumiendo.