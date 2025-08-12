Chef Zahie Téllez Regresa con un Proyecto Gastronómico en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- ¡Atención a todos los fanáticos de la cocina italiana y los reality shows de gastronomía! La reconocida chef Zahie Téllez anunció, a través de sus redes sociales, que abrirá su propio restaurante en la Ciudad de México. En "Menú" de EL UNIVERSAL te contamos lo que sabemos hasta el momento de esta sabrosa noticia.

"Quería que la gente conociera un poco más de mí y contarle la historia, primero a Mariano. Mi historia a través de los sabores es un libro que le hice a él, en este texto cuento la vida de mi familia, dije: Mariano esto es para ti, honrando a mi papá, a mi mamá y a toda mi ascendencia", indicó la chef.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la chef Zahie Téllez, reconocida por ser jurado en "Master Chef", anunció con gran emoción que abrirá su propio restaurante próximamente en la CDMX.

Si has seguido la carrera de la chef Zahie, sabrás que una de sus pasiones, y especialidades, es la cocina italiana, de hecho, tiene un diplomado de cocina en Italia y una maestría en gastronomía italiana en el Italian Culinary Institute For Foreigners.

Esta pasión gastronómica será el eje de su nuevo proyecto restaurador, aunque no se descartan algunas influencias mexicanas y libanesas que la chef también promueve.

"No quiero que sea un restaurante mamón, quiero que sea un rico de pastas, que llegues y digas 'ay, se me antojó esta pasta de la chef Zahie'... algo en donde la gente se sienta super apapachada", dijo la chef en su live de Instagram.

El menú aún sigue en desarrollo, pues de eso depende el acondicionamiento de la cocina del nuevo restaurante de la chef Zahie.

Sin embargo, de acuerdo con lo que ella comentó en la transmisión en vivo, podremos esperar diversos tipos de pastas hechas a mano por la chef, salsas, pizzas, verduras y platillos reinterpretados de la cocina mediterránea, especialmente italiana.

Si bien, la chef no dio detalles sobre el concepto o la ubicación del proyecto, sí anunció que su restaurante estará al sur de la CDMX, en donde actualmente se encuentra desarrollando el proyecto.

De acuerdo con la chef, se espera que su restaurante abrirá en abril del próximo año. "Me parece que es el tiempo correcto. Me gustaría que me acompañen en el proceso de cómo se abre un restaurante", declaró.

Después de casi 18 años desde que la chef estuvo a la cabeza de un restaurante, esta es la primera vez que la cocinera apertura un nuevo restaurante por su cuenta.

En Europa, la chef es socia y creativa de restaurantes como "Viva", en Milán, "Noto" en Sicilia y "Pronto de Maissa" también en el sur italiano.

Además de su participación en el reality show "Master Chef", Zahié es conocida por sus programas en el canal elGourmet, como "Platos de Cuchara" y "Amigos a la mesa".

Hasta 2017, la chef tenía un local en el Mercado Roma de cocina mexicana llamado "José Guadalupe Platos de Cuchara" donde servían desde pozole hasta tamales. Precisamente en esta fecha, la chef viajó al sur de Francia a dirigir la cocina de un hotel, sin embargo, su visa fue denegada.

En 2023 se descubrió un nuevo híbrido de maíz azul, el cual, fue nombrado "H303 Zahie" en su honor.

Además, tiene una publicación impresa "Mi historia a través de los sabores", donde la chef narra, a través de recetas, su historia familiar, su encuentro con la cocina y la fusión cultural de México frente a otras gastronomías internacionales.