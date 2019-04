Cinco beneficios de comer ciruela pasa

Es conocida por tener muchos beneficios, entre ellos que ayuda al sistema digestivo, y sobre todo, es recomendado para las personas con estreñimiento, pero la ciruela pasa tiene otros beneficios que tal vez no conoces, aquí te los presentamos.

- Un aliado contra el estreñimiento

Sin duda uno de los más conocidos de la ciruela pasa es que es un remedio natural contra el estreñimiento. En el 2011, la Alimentary, Pharmacology y Therapeutics publicó un artículo en el que menciona que este fruto es alto en fibra y sorbitol, componentes que ayudan a tener un mejor movimiento intestinal y aliviar el estreñimiento.

Además, el sorbitol es un azúcar natural que funciona como laxante. Pero no es recomendado comer estos frutos en exceso ya que podría causar problemas gastrointestinales debido al exceso de fibra y sorbitol.

- Ayuda a prevenir el cáncer de colón

Un estudio hecho en el 2015 por la Conferencia de Biología Experimental de Boston, encontró que comer ciruela pasa puede ayudar a disminuir el riesgo de tener cáncer de colón. Esto debido a que facilita la retención de las bacterias intestinales en el colón.

- Construye huesos y músculos fuertes

La ciruela pasa contienen un mineral llamado boro, este mineral puede ayudar a construir huesos y músculos fuertes. Un artículo publicado por el portal Nature, menciona que este fruto puede prevenir el efecto de la radiación en la médula ósea, por lo tanto ayuda a que no haya pérdida de densidad ósea.

- Beneficia la pérdida de peso

Muchas veces para bajar de peso se recomienda comer ciertas frutas o verduras con mayor frecuencia. Y si estás buscando perder algunos kilos, entonces opta por la ciruela pasa. Un estudio hecho por la Universidad de Psicología, Salud y Sociedad analizó a personas con sobrepeso que se encontraban en un programa de 12 semanas para perder peso. Los investigadores descubrieron que las personas que comieron diariamente entre 140 a 170 gramos de este este fruto perdieron 2 kilos. Es importante que se complemente con un plan alimenticio elaborado por un especialista, así como hacer ejercicio.

- Puede bajar los niveles de colesterol

Otro de los beneficios de este fruto es que ayudar a reducir los niveles de colesterol. Las ciruela pasa son una fuente importante de antioxidantes, un estudio hecho por la Revista Británica de Nutrición menciona que los antioxidantes junto con la fibra soluble que contiene la ciruela pasa puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, además retrasa el desarrollo de la aterosclerosis.