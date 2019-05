Cinco quesos saludables y deliciosos

Los quesos son lácteos a los que casi nadie puede resistirse, además los podemos encontrar en muchas presentaciones. Pero hay algunos que son más saludables que otros. ¿Sabes cuáles son?

1. Cottage

El queso cottage es uno de los más altos en proteínas y con pocas calorías, por lo que es recomendado para las personas que quieren bajar de peso.

De acuerdo con un artículo publicado por el National Center of Biotechnology Information, este queso tiene casi las mismas cantidades de nutrientes que un omelette. Por si fuera poco, al consumirlo te sentirás más satisfecho y evitará que comas de más.

2. Panela

El queso panela es una de las variedades de los quesos frescos, que son los más bajos en contenido de grasas. Se le considera queso fresco porque no se somete a ningún proceso de maduración (manchego o Chihuahua) o de fermentación (roquefort).

De acuerdo con PROFECO, por su proceso de fabricación, cualquier tipo de queso panela debe ser un producto con alto contenido de agua, rico en caseína (proteína propia de la leche) y en grasa butírica (inherente al lácteo).

3. Mozzarella

Es originario de Italia, hecho a base de leche de búfalo o leche de vaca. Es conocido por tener poco sodio y calorías, comparado con otros quesos.

Por si fuera poco, este queso contiene bacterias como la "Lactobacillus Casei" y "Lactobacillis Fermemtum". Un estudio realizado por el British Journal of Nutrition encontró que el consumo de "Lactobacillis Fermemtum" podría ayudar a combatir infecciones respiratorias.

4. De cabra

Como su nombre lo indica, este queso está elaborado con leche de cabra. La leche de cabra es baja en lactosa, por lo que es más fácil de digerir que aquellos quesos que están elaborados con leche de vaca.

Además, el queso de cabra contiene caseína A2, una proteína que puede provocar menos molestias digestivas que la caseína 1 que se encuentra en la leche de vaca, esto de acuerdo con un artículo publicado por la National Center for Biotechnology Information.

5. Ricotta

El ricotta es un tipo de queso elaborado con el suero de la leche de vaca, cabra, oveja o de búfalo. Contiene suero de leche, esto lo hace uno de los quesos con mayor cantidad de aminoácidos. Un estudio demuestra que el suero de leche se absorbe fácilmente y puede promover el crecimiento muscular, y además podría disminuir los niveles de colesterol.

Aunque estos quesos tienen beneficios para nuestra salud, también contienen grasa y sodio. Por lo que se recomienda moderar su consumo y dentro de una dieta balanceada.